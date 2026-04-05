Investigan posibles disparos frente a la Casa Blanca

El Servicio Secreto de Estados Unidos informó que se abrió la investigación para investigar las posibles detonaciones de arma de fuego registradas durante la noche frente a la Casa Blanca.

De acuerdo con las autoridades, este reporte se dio cerca del Parque Lafayette. Aseguró que no se reportaron personas heridas y no se encontró a algún sospechoso de este hecho.

Las operaciones de la Casa Blanca se mantuvieron con normalidad, pero se incrementó la seguridad en la zona, según el Servicio Secreto.

Este último señaló que trabajan en conjunto con la policía del Distrito de Columbia y la Policía de Parques de Estados Unidos para esclarecer los hechos-

El presidente Donald Trump pasó el fin de semana en la Casa Blanca, que no emitió declaraciones sobre el incidente.

Comentarios