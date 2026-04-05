Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
investigan_disparos_frente_casa_blanca_26cc61fddf
Internacional

Investigan posibles disparos frente a la Casa Blanca

Autoridades mencionaron que las operaciones de la Casa Blanca se mantuvieron con normalidad, pero se incrementó la seguridad en la zona

  • 05
  • Abril
    2026

El Servicio Secreto de Estados Unidos informó que se abrió la investigación para investigar las posibles detonaciones de arma de fuego registradas durante la noche frente a la Casa Blanca.

De acuerdo con las autoridades, este reporte se dio cerca del Parque Lafayette. Aseguró que no se reportaron personas heridas y no se encontró a algún sospechoso de este hecho.

Las operaciones de la Casa Blanca se mantuvieron con normalidad, pero se incrementó la seguridad en la zona, según el Servicio Secreto.

Este último señaló que trabajan en conjunto con la policía del Distrito de Columbia y la Policía de Parques de Estados Unidos para esclarecer los hechos-

El presidente Donald Trump pasó el fin de semana en la Casa Blanca, que no emitió declaraciones sobre el incidente.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Wall_Street_rojo_9a1e37d8d4
Wall Street cierra en verde pendiente a guerra en Medio Oriente
robo_matamoros_danos_8c40359e3f
Roban tienda departamental en el Centro de Matamoros
captura_milo_objetivo_prioritario_quintana_roo_c6551fa76a
Capturan a 'Milo'; objetivo prioritario con orden de extradición
publicidad

Últimas Noticias

bloqueos_tamaulipas_466ca8aad0
Piden a agricultores no afectar a terceros con manifestaciones
PLANTILLAS_WEB_EH_INFO_7_19_a59b7f051b
Prevén incrementar la plantilla laboral de Tránsito en Altamira
IMG_1853_9a824970e9
Frente frío sorprende a Saltillo tras días de calor
publicidad

Más Vistas

yankees_vs_marlins_045293a631
Yankees vs Marlins rompen récord de pitcheo con casi cuatro horas
Whats_App_Image_2026_04_05_at_4_41_45_PM_2_0a64901be4
Continúa búsqueda de hombre desaparecido en laguneta de Matamoros
inter_artemis_netflix_75ca9da70a
Transmitirá Netflix el sobrevuelo lunar del Artemis II
publicidad
×