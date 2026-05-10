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‘Adolescencia’ domina los BAFTA de televisión con cuatro premios

La serie británica Adolescence se convirtió en la gran triunfadora de los premios BAFTA de Televisión 2026, al obtener cuatro máscaras doradas

  • 10
  • Mayo
    2026

La serie británica Adolescence se convirtió en la gran triunfadora de los premios BAFTA de Televisión 2026, al obtener cuatro máscaras doradas, incluido el reconocimiento a mejor miniserie dramática.

La producción, creada por Jack Thorne y Stephen Graham, narra la historia de un adolescente de 13 años acusado de asesinato, explorando temas como la violencia juvenil, el acoso escolar y la influencia de internet.

Un fenómeno global

El drama de Netflix ha acumulado más de 142 millones de visualizaciones, convirtiéndose en uno de los títulos más vistos en la historia del servicio, solo por detrás de la primera temporada de “Miércoles”.

Su propuesta narrativa, rodada en plano secuencia a lo largo de cuatro episodios, ha sido ampliamente elogiada por la crítica y el público por su intensidad y realismo

Leer más: 'Adolescence' lidera las nominaciones en los Bafta de televisión

Uno de los grandes protagonistas de la noche fue el joven actor Owen Cooper, quien a sus 16 años ganó el premio a mejor actor de reparto por su papel como Jamie, convirtiéndose en una de las revelaciones de la industria.

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En su discurso, el actor hizo referencia a los Beatles, mientras que Stephen Graham, también premiado como mejor actor protagonista, destacó el mensaje de amor y humanidad de la serie.

La actriz Christine Tremarco fue reconocida como mejor actriz de reparto por su interpretación de la madre del protagonista.

Más allá de los premios principales

Además de sus cuatro galardones en la gala principal, “Adolescencia” sumó dos premios técnicos, incluyendo mejor dirección y mejor sonido, reforzando su dominio en la edición de este año.

También te puede interesar: Ganadores y nominados BAFTA TV 2026: aquí la lista completa

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La serie compitió como favorita desde el inicio de la ceremonia, confirmando su impacto tanto en la crítica como en la audiencia internacional.

La ceremonia también reconoció otras producciones como “Code of Silence”, ganadora a mejor serie dramática, y “The Studio”, premiada como mejor serie internacional.

Asimismo, la gala destacó temas de actualidad global, incluyendo conflictos en Medio Oriente y Ucrania, reflejados en premiados trabajos documentales e informativos.


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