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Internacional

Irán ofrece reabrir estrecho de Ormuz, si EUA levanta el bloqueo

Con un alto el fuego frágil aún en vigor, Estados Unidos está atrapado en un bloqueo sobre el estrecho, diseñado para impedir que Irán venda su petróleo

  • 27
  • Abril
    2026

Irán ofreció este lunes poner fin a su control asfixiante sobre el estrecho de Ormuz a cambio de que Estados Unidos levante su bloqueo sobre el país y ponga fin a la guerra.

De acuerdo con la propuesta, esta plazaría las discusiones sobre el programa nuclear de la República Islámica, afirmaron dos funcionarios regionales con conocimiento del asunto.

Con un alto el fuego frágil aún en vigor, Estados Unidos e Irán están atrapados en un pulso sobre el estrecho, debido a que este se diseñó para impedir que Irán venda su petróleo y crear potencialmente una situación en la que Teherán tenga que cerrar la producción porque no tiene dónde almacenar el petróleo.

La propuesta aplazaría las negociaciones sobre el programa nuclear de Irán para una fecha posterior.

Entretanto, el ministro iraní de Exteriores visitó Rusia, que ha sido un respaldo clave de Teherán. No estaba claro qué ayuda, en su caso, podría ofrecer Moscú ahora.

Los precios del petróleo han subido de forma constante desde que comenzó la guerra y petroleros llenos de crudo quedaron varados en el golfo Pérsico, sin poder transitar con seguridad por el estrecho y llegar a puntos de distribución global.

Te recomendamos: Petróleo se acerca a US$109 ante propuesta de paz de EUA

Irán quiere persuadir a Omán para que respalde un mecanismo para cobrar pesos a los buques que pasan por el estrecho, según un funcionario regional que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a discutir el asunto.

Rusia hará todo para que llegue la paz a Irán: Vladímir Putin

El presidente Vladímir Putin aseguró este lunes que Rusia "hará todo lo posible" para que la paz llegue lo antes posible a Medio Oriente.

En su reunión celebrada en la Biblioteca Presidencial en San Petersburgo con el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, el mandatario ruso afirmó que hará todo lo posible para responder por los intereses de todos los pueblos de la región.

Aquí te presentamos la nota completa: Rusia hará todo para que llegue la paz a Irán: Vladímir Putin

 

 

 


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