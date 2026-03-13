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Internacional

Irán permite paso de buques indios en el estrecho de Ormuz

Dos barcos de gas licuado de petróleo cruzan la zona bloqueada tras gestiones diplomáticas de India en plena tensión regional

  • 13
  • Marzo
    2026

Irán permitió el paso de dos buques cisterna de gas licuado de petróleo (GLP) con bandera de India a través del estratégico Estrecho de Ormuz, una rara excepción en medio del bloqueo que ha alterado el suministro energético mundial.

Fuentes con conocimiento del tema señalaron que el buque Shivalik atravesó el estrecho escoltado por la Armada india, mientras que un segundo navío, el Nanda Devi, tenía previsto realizar la misma ruta en las horas siguientes.

Excepción en medio del bloqueo

La autorización ocurre en un contexto de alta tensión regional desde que Estados Unidos e Israel lanzaron una campaña de bombardeos contra Irán. Tras esos ataques, Teherán restringió gran parte del tráfico marítimo en el estrecho, una de las rutas energéticas más importantes del planeta.

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Por esta vía marítima, que bordea la costa iraní, normalmente transita alrededor del 20% del petróleo y del gas natural licuado transportado por mar en el mundo.

Gestiones diplomáticas de India

El primer ministro indio, Narendra Modi, afirmó que sostuvo una conversación con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, para abordar el tránsito de mercancías y energía desde el Golfo.

Irán había advertido previamente que no permitiría el paso de suministros destinados a Estados Unidos o sus aliados, aunque Nueva Delhi solicitó exenciones ante su situación energética.

India enfrenta actualmente su peor crisis de gas en décadas, lo que ha llevado al gobierno a reducir el suministro a industrias para garantizar el abastecimiento doméstico de gas de cocina.

El país consumió el año pasado 33,15 millones de toneladas métricas de GLP, de las cuales cerca del 60% fueron importaciones, y alrededor del 90% proceden de Oriente Medio.

Los dos buques autorizados pertenecen a la empresa estatal Shipping Corporation of India.

Datos de seguimiento marítimo muestran que el Shivalik había llegado a aguas de Qatar a finales de febrero y fue detectado posteriormente cerca de la zona económica exclusiva de los Emiratos Árabes Unidos.

Por su parte, el Nanda Devi fue visto recientemente en aguas iraníes cerca de la entrada del estrecho.

Además, se espera que el petrolero Smyrni, con capacidad de hasta un millón de barriles, llegue a India con crudo procedente de Arabia Saudita tras haber cruzado el estrecho a inicios de marzo.

Las autoridades indias informaron recientemente que al menos 24 buques con bandera del país permanecen bloqueados en el Golfo, más allá del estrecho, debido a las restricciones impuestas en la zona.


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