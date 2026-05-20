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Internacional

Irán extenderá guerra 'más allá de la región' si reanudan ataques

El ministro de Exteriores iraní advirtió que un eventual retorno a la guerra traería consigo más sorpresas para las Fuerzas Armadas estadounidenses

  • 20
  • Mayo
    2026

Irán advirtió este miércoles de que la guerra “se extenderá más allá de la región” si Estados Unidos reanuda los bombardeos en su contra.

De acuerdo con el comunicado emitido por la Guardia Revolucionaria iraní, su respuesta podría considerarse hasta devastadora.

"Si se repite una agresión contra Irán, la guerra regional que había sido prometida esta vez se extenderá más allá de la región, y nuestros golpes devastadores los hundirán en la miseria en lugares que ni siquiera imaginan”, advirtió.

Fuerzas iraníes mencionaron que Estados Unidos e Israel “no han aprendido de las derrotas estratégicas sufridas frente a Irán” y afirmaron que, pese a los ataques lanzados por Washington y Tel Aviv.

“Somos hombres de guerra y verán nuestro poder en el campo de batalla, no en comunicados vacíos ni en páginas virtuales”, agregó el comunicado.

Ministro de Exteriores iraní advierte eventual retorno a la guerra

El ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, advirtió que un eventual retorno a la guerra traería consigo “más sorpresas” para las Fuerzas Armadas estadounidenses, horas después de que Trump lanzara un nuevo ultimátum a Teherán.

Estados Unidos exigió a Teherán en su última propuesta la entrega de 440 kilos de uranio enriquecido al 60%, el mantenimiento de una sola instalación nuclear, la negativa a pagar compensaciones de guerra y el desbloqueo de menos del 25% de los activos iraníes congelados en el extranjero.

Trump da ultimátum a Irán para cerrar acuerdo nuclear

El presidente de Estados UnidosDonald Trump, dio este martes a Irán un ultimátum para cerrar en los próximos días un acuerdo nuclear que permita poner fin al conflicto.

En una rueda de prensa, el mandatario republicano afirmó que el plazo sobre el ataque contra la República Islámica fue aplazado por algunos días.

Aquí te presentamos la nota completa: Trump da ultimátum a Irán para cerrar acuerdo nuclear


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