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Internacional

Trump exige respuestas 'correctas' de Irán para terminar guerra

Donald Trump afirmó que espera respuestas definitivas de Irán para poner fin al conflicto y evitar una nueva escalada militar

  • 20
  • Mayo
    2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que las negociaciones con Irán deberán arrojar respuestas “totalmente correctas” para evitar una nueva escalada en la guerra iniciada el pasado 28 de febrero.

Durante declaraciones a medios tras regresar a Washington desde Connecticut, el mandatario advirtió que la situación podría deteriorarse rápidamente si no se alcanza un acuerdo satisfactorio.

El presidente estadounidense sostuvo que todas las partes involucradas están preparadas para actuar en caso de que las negociaciones fracasen.

Trump reiteró que la intervención de Estados Unidos respondió al riesgo de que Irán desarrollara un arma nuclear, situación que, aseguró, debía detenerse “de una forma u otra”.

Además, insistió en que las respuestas que espera de Teherán deben ser completas y definitivas para cerrar el conflicto.

Confía en caída del precio del petróleo

En medio de las críticas internas por el impacto económico de la guerra, Trump afirmó que el precio internacional del petróleo caerá de manera importante en los próximos días.

También te puede interesar: Petróleo de Texas cae 5.7% por diálogo entre EUA e Irán

El mandatario explicó que alrededor de mil 600 barcos cargados con petróleo permanecen en el estrecho de Ormuz y que pronto comenzarán a salir, lo que ayudaría a estabilizar los mercados energéticos.

También te puede interesar: Irán permite paso de 26 buques por Ormuz bajo control militar

La tensión en esa zona marítima ha generado preocupación global debido a su importancia estratégica para el comercio internacional de crudo.

Trump presume respaldo de Netanyahu

El presidente también habló sobre la conversación que sostuvo recientemente con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

Trump aseguró que el líder israelí seguirá cualquier decisión que Washington considere necesaria dentro del conflicto.

“El hará todo lo que yo quiera que haga”, declaró el mandatario estadounidense al referirse a Netanyahu.

Lee aquí la nota completa: Trump asegura control sobre Netanyahu en conflicto con Irán

Las declaraciones ocurren mientras continúa el frágil alto al fuego iniciado el pasado 8 de abril para facilitar las negociaciones diplomáticas.

El martes, Trump lanzó un nuevo ultimátum a Irán para concretar en los próximos días un acuerdo definitivo que permita terminar con el conflicto en Oriente Medio.


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