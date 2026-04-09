Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
i_k_Wgdp_X9_X4_736f17143e
Escena

Dream Theater sacude Monterrey con su gira 40 aniversario

La banda ofreció un show de casi tres horas en la Arena Monterrey, marcando el regreso de su alineación clásica a la ciudad

  • 09
  • Abril
    2026

La mítica banda de metal progresivo, Dream Theater, estremeció la Arena Monterrey la noche de ayer, como parte de su esperada gira mundial "40th Anniversary Tour".

El concierto representó el regreso oficial a la ciudad de la alineación clásica de la banda, encabezada por el virtuoso baterista y miembro fundador Mike Portnoy, tras más de una década de ausencia.

El espectáculo, que se extendió por cerca de tres horas, sirvió como plataforma para presentar en vivo los temas de su más reciente producción de estudio, Parasomnia.

i-kRjkfHh-X4.jpg

Los músicos James LaBrie, John Petrucci, John Myung y Jordan Rudess demostraron una ejecución impecable, fusionando las nuevas composiciones con el sonido característico que los ha consolidado como referentes mundiales del género durante cuatro décadas.

El despliegue visual de pantallas de alta definición y un gran diseño de iluminación complementaron la complejidad matemática de sus ritmos, creando una atmósfera envolvente para los seguidores más fieles.

La presentación en la Sultana del Norte reafirma la vigencia de Dream Theater en el panorama musical actual y su sólida conexión con el público mexicano.

i-kWgdpX9-X4.jpg

Tras este éxito en Monterrey, la agrupación continuará su recorrido internacional, dejando una de las noches más memorables para el metal progresivo en la historia reciente de la Arena Monterrey.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

HFW_25nza8_A_Av_e_Q_cfd853373e
AC/DC regresa después de 17 años a México y desata locura
escena_shakira_anitta_efc78767b2
Shakira colaborará en nuevo álbum de Anitta, 'Equilibrivm'
HF_Pjyl2a8_AA_Ue_B7_431e6376ce
¡Es oficial! Bad Bunny estrenará concierto filmado en Tokio
publicidad

Últimas Noticias

escena_wednesday_tercera_temporada_e68bf111f2
Anuncian tres nuevos nombres para tercera parte de 'Wednesday'
nl_samuel_asia_503edf46ae
NL cierra gira por Asia con inversión de $120 billones de dólares
escena_michael_j_fox_1348faa62e
Michael J. Fox desmiente rumores de su muerte con humor
publicidad

Más Vistas

viajes_832f53c6a3
Engañan a regios con paquetes turísticos ‘fantasma’
rewg_28da81e053
Muere Melchor Peredo, ícono del muralismo mexicano
EH_DOS_FOTOS_81_2c7840a351
Denuncia Pemex a empleada por millonaria fiesta de XV en Tabasco
publicidad
×