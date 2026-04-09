Dream Theater sacude Monterrey con su gira 40 aniversario

La mítica banda de metal progresivo, Dream Theater, estremeció la Arena Monterrey la noche de ayer, como parte de su esperada gira mundial "40th Anniversary Tour".

El concierto representó el regreso oficial a la ciudad de la alineación clásica de la banda, encabezada por el virtuoso baterista y miembro fundador Mike Portnoy, tras más de una década de ausencia.

El espectáculo, que se extendió por cerca de tres horas, sirvió como plataforma para presentar en vivo los temas de su más reciente producción de estudio, Parasomnia.

Los músicos James LaBrie, John Petrucci, John Myung y Jordan Rudess demostraron una ejecución impecable, fusionando las nuevas composiciones con el sonido característico que los ha consolidado como referentes mundiales del género durante cuatro décadas.

El despliegue visual de pantallas de alta definición y un gran diseño de iluminación complementaron la complejidad matemática de sus ritmos, creando una atmósfera envolvente para los seguidores más fieles.

La presentación en la Sultana del Norte reafirma la vigencia de Dream Theater en el panorama musical actual y su sólida conexión con el público mexicano.

Tras este éxito en Monterrey, la agrupación continuará su recorrido internacional, dejando una de las noches más memorables para el metal progresivo en la historia reciente de la Arena Monterrey.

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