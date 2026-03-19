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Hijastro de 'El Mencho' asume control del CJNG, según reportes

Tras la muerte de 'El Mencho', Juan Carlos Valencia González asumió el control del CJNG. Su liderazgo plantea retos para México y Estados Unidos

  • 19
  • Marzo
    2026

La estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) entró en una nueva etapa tras la muerte de su líder Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

De acuerdo con información publicada por The Wall Street Journal, el mando de la organización fue asumido por su hijastro, Juan Carlos Valencia González, conocido como “El 03”.

El relevo se habría concretado de forma inmediata tras el funeral del capo, en un intento por evitar fracturas dentro de uno de los grupos criminales más poderosos del país.

“Tan pronto como el capo Nemesio ‘El Mencho’ Oseguera fue enterrado (…) su hijastro, nacido en California, comenzó a ascender al trono del Cártel Jalisco Nueva Generación”, señala el diario estadounidense.

Lee la nota completa: Trasladan cuerpo de 'El Mencho' a cementerio en Guadalajara

Operativo que marcó el fin de una era

La muerte de Oseguera Cervantes ocurrió a finales de febrero durante un operativo de fuerzas especiales mexicanas en un complejo de Tapalpa, Jalisco, apoyado con tecnología de inteligencia estadounidense.

Según el reporte, un dron Predator permitió ubicar al líder criminal dentro del inmueble. Tras confirmar su identidad, las fuerzas federales irrumpieron en el sitio, donde fue abatido junto a ocho de sus escoltas.

El funeral, realizado días después, estuvo marcado por un ataúd dorado, arreglos florales y música de banda que acompañaron la despedida del llamado “Señor de los Gallos”.

Te puede interesar: Así cayó 'El Mencho'; Ejército revela cómo fue el operativo

La sucesión dentro del CJNG

Tras la caída de su líder, al menos cinco figuras clave se perfilaban para tomar el control del cártel. Entre ellos destacaban Ricardo Ruiz Velasco (“El Doble R”), Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán (“El Sapo”), Audias Flores Silva (“El Jardinero”) y Heraclio Guerrero Martínez (“El Tío Lako”).

Sin embargo, la balanza se inclinó hacia Juan Carlos Valencia González, de 41 años, quien ya contaba con experiencia dentro de la organización.

Hijo de Armando Valencia Cornelio, fundador del Cártel del Milenio, y de Rosalinda González Valencia, vinculada al grupo financiero Los Cuinis, “El 03” ha dirigido células como Delta y Élite, encargadas de resguardar territorios y enfrentar a rivales.

Autoridades mexicanas lo describen como un operador de alta peligrosidad. La Fiscalía General de la República lo considera “extremadamente violento”, mientras que el gobierno de Estados Unidos mantiene una recompensa de hasta $5 millones de dólares por información que lleve a su captura.

Su nacionalidad estadounidense añade complejidad al seguimiento de sus actividades.

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De acuerdo con el reporte, cualquier vigilancia sobre ciudadanos estadounidenses en el extranjero requiere autorizaciones especiales del Departamento de Justicia y de un tribunal de inteligencia (FISA), lo que limita las acciones directas.


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