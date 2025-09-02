Israel entra en etapa decisiva tras llamado a 60,000 reservistas

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que sus tropas enfrentan una etapa “decisiva” en su guerra contra Hamás en el enclave.

Netanyahu celebró los avances del Ejército durante el último año y medio de guerra, tomando en cuenta los enfrentamientos contra el grupo palestino de Hezbolá en el Líbano y los hutíes en Yemen.

"Pero lo que comenzó en Gaza debe acabar en Gaza", advirtió el mandatario”, advirtió el mandatario.

Durante su mensaje, el primer ministro aseguró que el objetivo de las tropas es recuperar a los 48 rehenes que siguen en Gaza, de los cuales, aproximadamente 20 siguen con vida.

Hace unos días, autoridades israelíes hicieron el llamado a 60 mil reservistas en medio de los planes del Gobierno, con el fin de apoyar la primera fase de la conquista de la capital.

