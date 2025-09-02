Cerrar X
Formato_Portada_EH_2024_11_27_T081138_675_a62ff841cf
Internacional

Israel entra en etapa decisiva tras llamado a 60,000 reservistas

El primer ministro israelí afirmó que entraron a una fase determinante por el conflicto en Gaza. Autoridades buscan rescatar a por lo menos 20 rehenes con vida

  • 02
  • Septiembre
    2025

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que sus tropas enfrentan una etapa “decisiva” en su guerra contra Hamás en el enclave.

Netanyahu celebró los avances del Ejército durante el último año y medio de guerra, tomando en cuenta los enfrentamientos contra el grupo palestino de Hezbolá en el Líbano y los hutíes en Yemen.

"Pero lo que comenzó en Gaza debe acabar en Gaza", advirtió el mandatario”, advirtió el mandatario.

Durante su mensaje, el primer ministro aseguró que el objetivo de las tropas es recuperar a los 48 rehenes que siguen en Gaza, de los cuales, aproximadamente 20 siguen con vida.

Hace unos días, autoridades israelíes hicieron el llamado a 60 mil reservistas en medio de los planes del Gobierno, con el fin de apoyar la primera fase de la conquista de la capital. 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

52ef0d8527b5d04f7b227197013c9978c4bcf40f_0c8d1a0a29
Xi Jinping, Rusia y Corea del Norte 'conspiran' contra EUA: Trump
EH_UNA_FOTO_6f10e449ab
Llega Kim Jong Un a China para desfile militar con Putin
FB_IMG_1755030336640_6b82bc42ee
Festejan a la Virgen de los Remedios, patrona de Tlalnepantla
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_ae4ffe2c97
Empresarios de Sinaloa buscan visita del papa Leóx XIV
Whats_App_Image_2025_09_02_at_11_21_38_PM_1f0a3145e5
Se prevé que robots humanoides aporten el 80% del valor de Tesla
Whats_App_Image_2025_09_02_at_11_19_19_PM_c8e356a1d9
‘Acapara’ IVA 70% de la recaudación en aduanas
publicidad

Más Vistas

nl_carpool_904746fbc7
NL apuesta por carpool para aliviar tráfico; San Pedro lo inicia
Whats_App_Image_2025_09_02_at_12_47_09_AM_0c1ba6fa40
Le apuesta NL a los carriles para vehículos de alta ocupación
FB_IMG_1755030336640_6b82bc42ee
Festejan a la Virgen de los Remedios, patrona de Tlalnepantla
publicidad
×