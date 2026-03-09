Hallan irregularidades en 'La Escuela es Nuestra'

Al menos ocho casos de irregularidades en el manejo de recursos del programa federal “La Escuela es Nuestra” han sido detectados por la Asociación Nacional de Padres de Familia, con afectaciones económicas cercanas a los $200,000 pesos en promedio por cada caso, informó su dirigente Francisco Javier Mancillas González.

De acuerdo con el representante, las anomalías se han identificado principalmente en planteles educativos ubicados en Saltillo, Monclova y la región Laguna, y corresponden al ejercicio del ciclo escolar anterior, periodo en el que se detectaron problemas en la administración y aplicación de los recursos destinados a mejorar la infraestructura escolar.

Mancillas González explicó que algunos de estos casos ya forman parte de procesos de revisión por parte de la Auditoría Superior de la Federación, instancia que se encarga de analizar posibles desvíos de recursos y supervisar las obras realizadas con fondos del programa federal.

Entre las irregularidades detectadas se encuentran inconsistencias en el uso de materiales de construcción, selección inadecuada de proveedores y dudas sobre la calidad de los trabajos ejecutados en algunos planteles.

Estas observaciones han motivado revisiones técnicas para determinar si existen fallas en los proyectos financiados con recursos públicos.

El dirigente recordó que el programa federal entrega directamente el dinero a comités de padres de familia, los cuales designan a un tesorero responsable de abrir una cuenta bancaria para administrar los fondos destinados a mejoras en las escuelas.

Sin embargo, advirtió que en algunos casos la falta de controles administrativos o una gestión inadecuada de los recursos ha derivado en irregularidades que actualmente son investigadas.

Señaló que la asociación continuará vigilando el manejo de los recursos tanto del programa federal como de las cuotas de padres de familia, y adelantó que esperarán a que avance el actual ciclo escolar para evaluar nuevamente la forma en que se administran los fondos en los planteles, con el objetivo de asegurar que el dinero destinado a la educación se utilice realmente en beneficio de los estudiantes y de la infraestructura escolar.

Demandan Investigación

8 casos de presuntos desvíos detectados

$200,000 pesos en promedio por cada irregularidad

Escuelas ubicadas en Saltillo, Monclova y la Región Laguna

Casos corresponden principalmente al ciclo escolar anterior

Investigaciones en curso por parte de la Auditoría Superior

