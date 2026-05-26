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Internacional

Investigan a Gustavo Petro por intervención electoral en Colombia

Esta legislación prohíbe a los funcionarios públicos participar en actividades políticas o intervenir en controversias electorales, salvo el ejercicio del voto

  • 26
  • Mayo
    2026

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes de Colombia anunció este martes la apertura de una investigación penal contra el presidente Gustavo Petro por presunta intervención en política previo a las elecciones presidenciales.

Con base en el comunicado firmado por la presidenta de la Comisión, Gloria Elena Arizabaleta, se señala que la decisión fue tomada tras las "últimas declaraciones y publicaciones en redes sociales" del mandatario relacionadas con las elecciones.

La apertura de la investigación ocurre después de críticas de distintos sectores políticos y organismos de control por mensajes publicados por Petro en apoyo al candidato oficialista Iván Cepeda, a pocos días de las elecciones.

La carta dirigida al secretario de la Comisión, Jairo Fabián Corzo Ordóñez, indica que la actuación se sustenta en el artículo 422 del Código Penal colombiano, que establece el delito de intervención en política, así como en las facultades otorgadas por la Ley 600 de 2000 y la Ley Quinta de 1992.

Esta legislación colombiana prohíbe a los funcionarios públicos participar en actividades políticas o intervenir en controversias electorales, salvo el ejercicio del voto.

El presidente de Colombia cuenta con fuero constitucional, por lo que no puede ser investigado ni juzgado por la justicia ordinaria mientras ejerce el cargo.

 


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