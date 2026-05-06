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Internacional

Israel confirma ataque contra presunto comandante de Hezbolá

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, confirmó un ataque aéreo en Beirut dirigido contra un presunto comandante de la unidad Radwan de Hezbolá

  • 06
  • Mayo
    2026

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, confirmó este miércoles que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) llevaron a cabo un ataque aéreo en Beirut con el objetivo de eliminar a un presunto comandante de la unidad de élite Radwan del grupo Hezbolá.

En un comunicado conjunto con el Ministerio de Defensa, el gobierno israelí aseguró que la operación tenía como fin “neutralizar” al objetivo, en lo que representa un nuevo episodio de escalada en la región.

Primer golpe en la capital tras la tregua

El bombardeo se registró en los suburbios del sur de Beirut, específicamente en la zona de Dahye, cerca de Haret Hreik, de acuerdo con la Agencia Nacional de Noticias del Líbano.

Se trata del primer ataque directo contra la capital libanesa desde la entrada en vigor del frágil alto el fuego entre Israel y Hi, alcanzado a mediados de marzo.

Hasta el momento, no se ha confirmado si el objetivo fue alcanzado ni si existen víctimas derivadas del ataque.

En el comunicado oficial, Netanyahu lanzó una advertencia directa:

“Ningún terrorista goza de impunidad: el largo brazo de Israel alcanzará a todo enemigo y asesino”.

La declaración subraya la postura del gobierno israelí de mantener operaciones militares selectivas pese al acuerdo de cese de hostilidades.

Aunque el alto el fuego entró en vigor entre el 16 y 17 de abril, las fuerzas israelíes han continuado con operaciones en el sur del Líbano, incluyendo bombardeos y demolición de viviendas en zonas bajo su control.

También se han reportado ataques en el Valle de la Bekaa, al este del país, aunque hasta ahora Beirut había permanecido fuera del alcance de estas acciones desde la tregua.

Reunión de seguridad y contacto con EUA

Previo al anuncio, Netanyahu convocó a su gabinete de seguridad para evaluar la situación. Además, adelantó que sostendría una conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para abordar el desarrollo de los acontecimientos.


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