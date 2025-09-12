Cerrar X
Israel llama "circo político" a Asamblea de ONU por declaración

Un portavoz israelí afirmó que la aprobación de nombrar a Palestina como Estado solo conseguirá 'animar' a Hamás a continuar con el conflicto bélico

  • 12
  • Septiembre
    2025

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel calificó como un "circo político" a la Asamblea General de la ONU, después de que ésta aprobara con 142 votos una declaración que favorece la "solución de los dos Estados, Israel y Palestina".

A juicio del Estado judío, esta declaración solo va a conseguir "animar" a Hamás, al que acusa de ser el "único" responsable de que la ofensiva israelí continúe, para seguir el conflicto iniciado en octubre de 2023.

Israel, Estados Unidos y países aliados como Hungría, Argentina o Paraguay se opusieron a la declaración.

De acuerdo con el portavoz del Ministerio de Exteriores israelí, Oren Marmorstein, el país rechazó de forma enérgica la propuesta.

"Israel rechaza totalmente la decisión de la Asamblea General de la ONU de esta tarde".

La votación en la Asamblea General de la ONU volvió a mostrar las discrepancia que la cuestión de los dos estados despierta dentro de la Unión Europea. Hungría votó en contra y entre los abstencionistas estuvo la República Checa.

Otros aliados tradicionales de Israel, como Alemania o Países Bajos, votaron en esta ocasión a favor.


