Cerrar X
inter_gaza_16f339eeb3
Internacional

Israel mata a cinco reporteros de Al Jazeera en Gaza

Los periodistas murieron después de un bombardeo al interior de una carpa de periodistas que se encontraba frente a la entrada principal del hospital Al Shifa

  • 10
  • Agosto
    2025

Cinco periodistas palestinos del medio Al Jazeera murieron este domingo en un ataque de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en la Franja de Gaza.

Uno de los corresponsales, identificado como Anas al Sharif, murió después de ser alcanzado por un bombardeo al interior de una carpa de periodistas que se encontraba frente a la entrada principal del hospital Al Shifa.

El director del hospital aseguró que este se trató de un ataque selectivo por parte de Israel.

Previo a su fallecimiento, el periodista compartió en sus redes sociales un video de sus últimos momentos con vida.

"Bombardeos ininterrumpidos… Durante dos horas, la agresión israelí contra la ciudad de Gaza se ha intensificado", se puede leer en la publicación.

En el ataque también fallecieron el corresponsal Mohammed Qreiqeh y los operadores de cámara Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal y Moamen Aliwa. El número total de víctimas del ataque en la tienda de campaña ascendió posteriormente a siete.

Por su parte, mediante un comunicado, la FDI confirmó el ataque y acusó a Al Sharif de liderar una "célula terrorista de Hamás", a quien responsabilizaron de lanzar "ataques con cohetes contra civiles israelíes y tropas de las FDI".

Previo al bombardeo de este domingo, el medio Al Jazeera había denunciado a las fuerzas israelíes por iniciar una "campaña de incitación" contra los periodistas que se encontraban en el enclave, incluido especialmente Al Sharif.

"La red de medios considera esta incitación un peligroso intento de justificar los ataques contra sus periodistas sobre el terreno", dijo el medio de comunicación.

Desde que iniciaron los bombardeos en Gaza, las FDI han asesinado a más de 200 periodistas y trabajadores de medios de comunicación, incluidos varios reporteros de Al Jazeera y sus familiares.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

aprueba_senado_sanciones_por_uso_indebido_de_drones_0d383dc2a9
Niega Gobierno vuelos de drones de la CIA en México
Ataque_armado_en_bar_de_Guanajuato_deja_ocho_muertos_0a1a14b847
Ataque armado en bar de Guanajuato deja ocho muertos
AP_25222541407522_50be5fa13b
Netanyahu anuncia nueva ofensiva contra Hamás
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_08_11_T170119_985_8dcddd363b
Proponen que excandidatos a alcaldes sean regidores
AP_25223546346264_538add6219
Ford invertirá casi US$2,000 millones en planta de Kentucky
EH_UNA_FOTO_2025_08_11_T161609_765_8fb5862fa9
Tiroteo en tienda de Texas deja tres muertos; hay un detenido
publicidad

Más Vistas

2606506_2018100872801620787600982351_2ef79cf986
Fallece actor Juan Carlos Ramírez a los 38 años de edad
lluvia123_1c986e046d
Protección Civil alerta por fuertes lluvias y vientos en NL
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_5f04d376a9
Aeropuerto de la CDMX termina inundado por intensas lluvias
publicidad
×