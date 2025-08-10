Israel mata a cinco reporteros de Al Jazeera en Gaza

Cinco periodistas palestinos del medio Al Jazeera murieron este domingo en un ataque de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en la Franja de Gaza.

Uno de los corresponsales, identificado como Anas al Sharif, murió después de ser alcanzado por un bombardeo al interior de una carpa de periodistas que se encontraba frente a la entrada principal del hospital Al Shifa.

El director del hospital aseguró que este se trató de un ataque selectivo por parte de Israel.

Previo a su fallecimiento, el periodista compartió en sus redes sociales un video de sus últimos momentos con vida.

قصف لا يتوقف…

منذ ساعتين والعدوان الإسرائيلي يشتد على مدينة غزة. pic.twitter.com/yW8PesTkFT — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) August 10, 2025

"Bombardeos ininterrumpidos… Durante dos horas, la agresión israelí contra la ciudad de Gaza se ha intensificado", se puede leer en la publicación.

En el ataque también fallecieron el corresponsal Mohammed Qreiqeh y los operadores de cámara Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal y Moamen Aliwa. El número total de víctimas del ataque en la tienda de campaña ascendió posteriormente a siete.

Por su parte, mediante un comunicado, la FDI confirmó el ataque y acusó a Al Sharif de liderar una "célula terrorista de Hamás", a quien responsabilizaron de lanzar "ataques con cohetes contra civiles israelíes y tropas de las FDI".

Previo al bombardeo de este domingo, el medio Al Jazeera había denunciado a las fuerzas israelíes por iniciar una "campaña de incitación" contra los periodistas que se encontraban en el enclave, incluido especialmente Al Sharif.

"La red de medios considera esta incitación un peligroso intento de justificar los ataques contra sus periodistas sobre el terreno", dijo el medio de comunicación.

Desde que iniciaron los bombardeos en Gaza, las FDI han asesinado a más de 200 periodistas y trabajadores de medios de comunicación, incluidos varios reporteros de Al Jazeera y sus familiares.

