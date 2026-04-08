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Internacional

Venezuela anuncia aumento salarial para el 1 de mayo

La mandataria convocó a una movilización nacional que se llevará a cabo del 19 de abril al 1 de mayo, la cual recorrerá distintas regiones del país

  • 08
  • Abril
    2026

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que el próximo 1 de mayo se aplicará un incremento en los ingresos de los trabajadores, sin precisar si el ajuste impactará directamente al salario mínimo o a los esquemas de compensación vigentes.

Durante un mensaje transmitido a nivel nacional, la mandataria señaló que el aumento será de carácter “responsable”, en medio del contexto económico que enfrenta el país.

Rodríguez recordó que recientemente se realizó un ajuste en el ingreso de trabajadores del sector público mediante bonificaciones, las cuales se calculan con base en la tasa oficial y no forman parte del salario base.

Gobierno prevé mejorar ingresos de forma progresiva

La jefa del Ejecutivo indicó que el objetivo es avanzar en la recuperación del poder adquisitivo de manera gradual, conforme el país disponga de mayores recursos económicos.

Explicó que esta estrategia está vinculada al crecimiento en sectores como hidrocarburos y minería, considerados clave para generar ingresos inmediatos y fortalecer la economía nacional.

Asimismo, reiteró que la mejora salarial se realizará de forma paulatina, con el fin de evitar efectos negativos como presiones inflacionarias.

Instalan comisión y anuncian acciones laborales

En el mismo anuncio, se informó sobre la creación de una comisión para el diálogo laboral, en la que participarán representantes del gobierno, trabajadores y sector empresarial, con el objetivo de revisar el modelo laboral vigente.

Además, se ordenó la conformación de otro grupo para la evaluación estratégica de los activos del país, como parte de las acciones para fortalecer la economía.

Estas medidas surgen en un contexto de demandas laborales y protestas por mejoras salariales, luego de varios años sin ajustes al salario mínimo en Venezuela.

Convocan movilización nacional

Finalmente, la mandataria convocó a una movilización nacional que se llevará a cabo del 19 de abril al 1 de mayo, la cual recorrerá distintas regiones del país y culminará en la capital, Caracas.

El anuncio se da en medio de un escenario económico complejo, donde el gobierno busca implementar medidas para mejorar las condiciones de los trabajadores y estabilizar los ingresos. 


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