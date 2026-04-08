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Finanzas

Alista automotriz china arranque de operaciones en México

La instalación de una planta le permitiría a GAC evitar un incremento de aranceles de hasta el 50% a la importación de autos chinos que entró en vigor este año

  • 08
  • Abril
    2026

El fabricante de automóviles chino GAC anunció el inicio de operaciones de una planta de ensamble de vehículos en México durante el segundo semestre de 2026, con lo que se convertiría en la primera marca del país asiático en fabricar unidades en el país.

Sin dar detalles de la ubicación de la planta ni el monto de inversión, la firma aseguró que, en su primera fase, la fábrica tendrá un esquema de ensamble flexible, capaz de adaptarse a distintos tipos de vehículos y tecnologías, incluyendo de combustión interna, híbridas, híbridas enchufables y eléctricas.

La instalación de una planta en México le permitiría a GAC evitar un incremento de aranceles de hasta el 50% a la importación de autos chinos que entró en vigor este año.

"Este hito forma parte de la estrategia global One GAC 2.0, bajo el enfoque In Mexico for Mexico, orientado a fortalecer la presencia local, impulsar el desarrollo sostenible y acercarnos aún más a nuestros clientes", dijo la firma en un comunicado.

"Esta decisión estratégica refleja la confianza de la marca en el potencial del país, en la fortaleza de su industria automotriz y en las capacidades manufactureras de México, reconocidas globalmente por sus altos estándares de calidad y competitividad", agregó GAC, fabricante de vehículos de gasolina, híbridos y eléctricos.


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