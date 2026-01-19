Japón anuncia elecciones anticipadas para próximo mes de febrero

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, anunció este lunes que convocará elecciones generales anticipadas para el próximo 8 de febrero, debido a que este viernes disolverá la Cámara Baja del Parlamento.

Durante una conferencia de prensa, Takaichi calificó como muy difícil dicha decisión debido a que su futuro como mandataria se encuentra en riesgo.

"Me gustaría que la gente decida directamente si pueden confiar la gestión del país a Sanae Takaichi", explicó.

Oposición contrasta elecciones anticipadas

El plan de convocar elecciones anticipadas, que contrasta con las repetidas negativas de Takaichi hasta ahora, se ha encontrado con las críticas de los partidos de la oposición.

La mandataria defendió que su decisión de convocar tan pronto los comicios para minimizar el impacto del adelanto electoral en la aprobación del presupuesto para 2026.

Takaichi avanzó que su intención para las elecciones es lograr una mayoría en la Cámara Baja, e insinuó una crítica a Komeito por su acercamiento al PDC.

"No puedo evitar sentir dudas de que un antiguo partido amigo esté apoyando a personas que fueron miembros del Partido Democrático Constitucional, nuestro oponente en las elecciones a la Cámara de Consejeros hace apenas seis meses" explicó.

Anuncian disolución de Cámara Baja

Esta intención por disolver la Cámara Baja del Parlamento fue anunciada por el Partido de la Innovación de Japón hace unos días.

Ante esto, Takaichi aprovechó para avanzar sus prioridades políticas y defendió que los objetivos más ambiciosos de su acuerdo de coalición con Ishin se implementarán a lo largo de 2026, si reciben suficiente apoyo en las urnas.

De acuerdo con la agencia EFE, la administración de la primer ministra goza de un alto índice de aprobación, de hasta 62%, según un sondeo difundido la semana pasada por la cadena pública del país, que se ha mantenido relativamente estable desde que accedió al poder.

Cuentan con una estrecha mayoría de un escaño en la Cámara Baja, están en minoría en la Cámara Alta, debido a una serie de malos resultados electorales bajo la dirección de Ishiba.

Comentarios