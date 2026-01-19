Niega alcaldesa nevadas en Miquihuana, Tamaulipas
La alcaldesa de Miquihuana, Gladys Vargas Rangel, desmintió reportes de nevadas en la sierra, explicando que no se dieron las condiciones necesarias
- 19
-
Enero
2026
La presidenta municipal de Miquihuana, Gladys Vargas Rangel, desmintió que haya nevado en la parte alta de la sierra, donde se ubican localidades como La Marcela, Aserradero y Valle Hermoso, así como el sitio turístico conocido como Las Joyas.
A pesar de las publicaciones en redes sociales y portales digitales, la alcaldesa negó rotundamente que se hubiera presentado este fenómeno meteorológico, porque no solo se requieren bajas temperaturas, sino otras condiciones en conjunto.
Miquihuana forma parte de los 5 municipios del altiplano tamaulipeco donde se registran frecuentemente temperaturas de un dígito e incluso bajo cero en temporada invernal.
Condiciones climáticas
- La temperatura era baja, pero no se dieron las condiciones adecuadas para una nevada, la cual se presenta regularmente en estas fechas, al localizarse a más de 3 mil metros sobre el nivel del mar.
- Se requieren niveles de humedad y vientos específicos para que se presenten nevadas.
- El año pasado tampoco se registraron nevadas en la zona.
Peña Nevada es la montaña más alta de todo Tamaulipas y es donde regularmente se cubre de nieve, localizada a 3 mil 560 metros sobre el nivel del mar, aunque no tiene un fácil acceso para los paseantes.
Invitación a visitantes
- El clima es propicio para visitar los altos bosques de Miquihuana.
- La flora y fauna son atractivas en esta temporada.
- Las autoridades invitan a los paseantes a subir a la montaña y tomarse fotografías.
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas