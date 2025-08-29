Cerrar X
JD_Vance_listo_para_asumir_presidencia_si_a_Trump_le_pasara_algo_1d75f1ab4d
Internacional

JD Vance 'listo' para asumir presidencia si a Trump le pasa algo

El vicepresidente JD Vance, se declaró listo para asumir la presidencia de Estados Unidos en caso de que pase una tragedia; asegura que Trump tiene buena salud

  • 29
  • Agosto
    2025

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se declaró listo para asumir la presidencia del país en caso de que se produzca “una tragedia terrible”.

Durante una entrevista con el diario USA Today, Vance aseguró que el presidente Donald Trump “goza de una salud increíble. Tiene una energía increíble”.

Resaltó que aunque la mayoría de quienes trabajan con Trump son más jóvenes que éste, es el mandatario quien, a sus 79 años, trabaja por más horas.

“Es la última persona en hacer llamadas telefónicas por la noche, y es la primera persona en despertarse y la primera en hacer llamadas telefónicas por la mañana”, dijo Vance, de 41 años.

Trump tenía 78 años cuando juró por segunda vez el cargo de presidente de Estados Unidos, en enero pasado, convirtiéndose en la persona de mayor edad en asumir el cargo.

El año pasado, durante la campaña, Trump sufrió dos intentos de asesinato: primero en julio, cuando en un mitin en Butler, Pennsylvania, un hombre le disparó y rozó su oído derecho.

JD Vance asegura que Trump goza de buena salud

Luego, en septiembre, un agente del Servicio Secreto ayudó a evitar otro intento de ataque, por parte de un hombre que tenía un rifle cerca de donde Trump se encontraba jugando al golf, en West Palm, Florida.

También han surgido dudas sobre su salud, después de que medios captaran sus pies hinchados y lo que parecían ser moretones en una de sus manos.

En julio pasado, para despejar especulaciones, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que Trump había sido sometido a exhaustivos exámenes médicos que revelaron que goza de un “excelente estado de salud”, aunque reconoció que padece insuficiencia venosa crónica.

No se observaron, señaló Leavitt, "indicios de trombosis venosa profunda ni enfermedad arterial", como tampoco señales de "insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal ni enfermedad sistémica" tras realizársele pruebas de laboratorio.

Al recordársele los atentados que ha sufrido Trump, Vance respondió: “Sí, ocurren tragedias terribles. Pero estoy muy seguro de que el presidente de Estados Unidos está en buena forma, va a cumplir el resto de su mandato y va a hacer grandes cosas por el pueblo estadounidense”.

Cuestionado sobre si está listo para asumir el cargo de comandante en jefe, Vance señaló: “Si, Dios no lo quiera, ocurre una tragedia terrible, no se me ocurre mejor formación práctica que la que he recibido en los últimos 200 días”.

Trump ha dicho en diferentes ocasiones que cree que Vance podría ser su heredero en el movimiento Make America Great Again (MAGA), teniendo como compañero de fórmula al actual secretario de Estado, Marco Rubio.

“Es demasiado temprano, obviamente, para hablar de esto, pero ciertamente está haciendo un gran trabajo”, dijo Trump sobre su vicepresidente, a principios de agosto.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25241791894848_9cfbe813b3
Corte: aranceles de Trump son ilegales, pero seguirán vigentes
EH_UNA_FOTO_2025_08_29_T200703_736_01d9e91de8
Trump retira 679 mdd a proyectos eólicos marítimos
AP_25241791894848_01200aca4b
Corte de EUA falla contra aranceles de Trump, pero los mantiene
publicidad

Últimas Noticias

AP_25241791894848_9cfbe813b3
Corte: aranceles de Trump son ilegales, pero seguirán vigentes
AP_25242412458569_2e34d52874
RU no invita a funcionarios israelíes a feria de armas en Londres
AP_25242010633064_bb0c72e71b
Kate del Castillo defiende su 'embarazo' en 'Instintos'
publicidad

Más Vistas

nl_tec_rogelio_de_los_santos_9695e07a6c
Se deslinda Tec de Rogelio de los Santos de Capital Tech
Da_senales_de_vida_presidente_de_Capital_Tech_seguira_proyectos_836941b9ce
Da señales de vida presidente de CapitalTech; seguirá proyectos
26_752334bcaa
¿Cómo quedó el sorteo Champions League 2025/26?
publicidad
×