Tamaulipas promete certidumbre a inversionistas

El secretario de Finanzas del Gobierno de Tamaulipas, Carlos Irán Ramírez González, aseguró que la entidad mantendrá una política financiera ordenada y transparente para fortalecer la confianza de empresarios e inversionistas, durante su participación en la Expo Proveedor Industrial INDEX Matamoros 2026.

Ante representantes de la industria maquiladora y manufacturera de exportación, el funcionario destacó que cada decisión financiera del gobierno estatal está orientada a generar condiciones de certidumbre que favorezcan el crecimiento económico y el desarrollo industrial de la región fronteriza.

“Cada decisión financiera que tomamos busca construir un entorno de certidumbre para que ustedes, los inversionistas y empresarios, sigan apostando por nuestra tierra”, expresó Ramírez González durante el encuentro empresarial.

El titular de Finanzas afirmó que Tamaulipas continúa consolidándose como una entidad competitiva y con estabilidad financiera, lo que permite fortalecer la inversión pública y brindar certeza a los sectores productivos, especialmente en municipios estratégicos como Matamoros.

Asimismo, reiteró que la administración estatal encabezada por el gobernador Américo Villarreal Anaya apuesta por la coordinación entre autoridades, iniciativa privada y sociedad civil como una vía para impulsar proyectos de desarrollo regional y fortalecer la actividad económica.

La Expo Proveedor Industrial INDEX Matamoros 2026 reunió a autoridades, organismos empresariales y compañías del sector industrial con el propósito de fortalecer las cadenas de proveeduría local, elevar la competitividad y abrir nuevas oportunidades de inversión en la región.

El evento contó con la presencia de diversas figuras del ámbito político, diplomático y empresarial, entre ellas el alcalde de Matamoros, Alberto Granados; la cónsul general de Estados Unidos en Matamoros, Mary Virginia Hantsch; el presidente de INDEX Matamoros, Juan Anzaldúa; la subsecretaria de Inversión de la Secretaría de Economía estatal, Anabell Flores Garza; el secretario general del SJOIIM, Juan Villafuerte Morales, y el presidente de CANACO SERVYTUR Matamoros, Abraham Rodríguez Padrón.

La expo busca consolidarse como una plataforma estratégica de vinculación comercial e industrial para la frontera norte, en un contexto donde Tamaulipas mantiene un papel relevante en la atracción de inversión extranjera y la integración productiva con Estados Unidos.

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