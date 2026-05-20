'Con ganas de firmar acuerdos'; Von der Leyen llega a México

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, arribaron este miércoles a México para participar en una visita oficial que marcará un momento clave en la relación entre el país y la Unión Europea.

Ambos líderes sostendrán el viernes una reunión con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el marco de la VIII Cumbre México-Unión Europea, considerada la primera reunión bilateral de alto nivel entre ambas partes en más de diez años.

El encargado de recibir a las delegaciones europeas fue el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, quien también informó de la llegada de Kaja Kallas, con quien sostendrá encuentros previos al inicio formal de la cumbre.

Uno de los principales objetivos de la visita es concretar la firma del Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea, un instrumento que busca ampliar la cooperación política y fortalecer el intercambio comercial entre ambas regiones.

Desde Bruselas, las autoridades europeas consideran que este nuevo acuerdo permitirá llevar la relación bilateral “al siguiente nivel”, al tiempo que lo definen como una herramienta estratégica tanto económica como geopolítica.

A través de redes sociales, Costa destacó que la relación entre México y la UE atraviesa uno de sus mejores momentos y aseguró que ambas partes están cerca de iniciar “una nueva era” de cooperación.

Por su parte, Von der Leyen señaló que México es uno de los socios más cercanos de Europa en América Latina. "Con ganas de firmar nuestros nuevos acuerdos", escribió la funcionaria en su cuenta de X, además de afirmar que la visita busca fortalecer la colaboración en temas globales como derechos humanos, igualdad de género, cambio climático, comercio e inversión.

🛬 Touchdown in Mexico



One of Europe’s closest partners in Latin America.



Looking forward to signing our new 🇪🇺🇲🇽 agreements.



Expanding our political cooperation on the global scene



Championing human rights, gender equality & tackling climate change.



And boosting trade &… pic.twitter.com/6dpONdG3bX — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 21, 2026

México llega a esta cumbre con la intención de diversificar sus mercados internacionales y reducir su dependencia económica de Estados Unidos, en medio de un escenario de crecientes tensiones comerciales y políticas con el país vecino.

La meta del gobierno mexicano es incrementar en 50 % sus exportaciones hacia la Unión Europea antes de 2030, pasando de 23 mil 800 millones de dólares a más de 36 mil millones. Para ello, el plan contempla impulsar productos estratégicos con mayor presencia en el mercado europeo y abrir nuevas oportunidades para pequeñas y medianas empresas, así como para productores agrícolas.

Actualmente, la Unión Europea es el tercer socio comercial más importante de México, mientras que México ocupa el segundo lugar entre los socios comerciales latinoamericanos del bloque europeo.

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