Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo, se declara culpable: EUA

Durante la audiencia del lunes 1 de diciembre a las 13:30 horas, Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, se declaró culpable ante la jueza de Distrito Sharon Johnson Coleman.

La diligencia tuvo lugar en la Sala 1241 del Tribunal Federal Everett McKinley Dirksen, ubicado en South Dearborn Street, en Chicago, Illinois.

Se confirmó que Guzmán López aceptó su responsabilidad en lavado de dinero y actividades de narcotráfico, tras meses de haber negado los cargos.

Arresto junto a “El Mayo” y cambio de postura

El hijo de El Chapo fue detenido en julio de 2024 junto con Ismael “El Mayo” Zambada, luego de llegar a Texas en una avioneta.

Zambada declaró que había sido engañado sobre el destino del vuelo y entregado por la fuerza a las autoridades estadounidenses.

En julio de 2024, Guzmán López se declaró inocente de narcotráfico, blanqueo de capitales y uso de armas de fuego; sin embargo, el pasado viernes sus abogados notificaron a la corte su decisión de modificar la declaración.

La audiencia originalmente programada como revisión fue cambiada a una sesión para formalizar el cambio de declaración.

Los Chapitos y la lucha por el control del cártel

La justicia estadounidense señala a Guzmán López como uno de los líderes de Los Chapitos, la facción que él y sus tres hermanos habrían formado para retomar las actividades del Cártel de Sinaloa tras la condena de El Chapo en 2019.

Desde su arresto y el de Zambada, se intensificaron los enfrentamientos entre Los Chapitos y La Mayiza, grupo ligado a El Mayo.

Esta disputa por el control del cártel ha dejado alrededor de 1,200 muertos y 1,400 desaparecidos en México, de acuerdo con cifras oficiales.

El Departamento del Tesoro y la DEA acusan al Cártel de Sinaloa de ser el principal responsable del flujo de fentanilo hacia Estados Unidos, droga que ha causado decenas de miles de muertes por sobredosis en los últimos años.

La cadena delictiva incluye la importación de precursores desde China, procesamiento en laboratorios clandestinos en México, distribución por rutas terrestres, marítimas, aéreas y subterráneas, lavado de dinero y tráfico de armas.

Entre los presuntos involucrados en esta red se encuentran:

Yaqin WuKun Jiang, Samuel Leon-Alvarado, Noel Perez-Lopez, Luis Javier Benitez-Espinoza, Alan Gabriel Nunez-Herrera, Liborio Nunez-Aguirre, Oscar Noe Medina-Gonzalez, Mario Alberto Jimenez-Castro, Nestor Isidro Perez-Salas, Jorge Humberto Figueroa-Benitez y Julio Marin-Gonzalez.

