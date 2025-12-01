Cerrar X
PWO_3_HRI_2_U5_CBVFRLMOEH_6_PFNKE_395462ee24
Internacional

Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo, se declara culpable: EUA

Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo, se declaró culpable en Chicago de narcotráfico y lavado de dinero, en medio de la guerra interna del Cártel de Sinaloa

  • 01
  • Diciembre
    2025

Durante la audiencia del lunes 1 de diciembre a las 13:30 horas, Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, se declaró culpable ante la jueza de Distrito Sharon Johnson Coleman.

La diligencia tuvo lugar en la Sala 1241 del Tribunal Federal Everett McKinley Dirksen, ubicado en South Dearborn Street, en Chicago, Illinois.

Se confirmó que Guzmán López aceptó su responsabilidad en lavado de dinero y actividades de narcotráfico, tras meses de haber negado los cargos.

Arresto junto a “El Mayo” y cambio de postura

El hijo de El Chapo fue detenido en julio de 2024 junto con Ismael “El Mayo” Zambada, luego de llegar a Texas en una avioneta.

Zambada declaró que había sido engañado sobre el destino del vuelo y entregado por la fuerza a las autoridades estadounidenses.

QILS76ABYNAWBHQVFZUEVIMO4I.avif

En julio de 2024, Guzmán López se declaró inocente de narcotráfico, blanqueo de capitales y uso de armas de fuego; sin embargo, el pasado viernes sus abogados notificaron a la corte su decisión de modificar la declaración.

La audiencia originalmente programada como revisión fue cambiada a una sesión para formalizar el cambio de declaración.

Los Chapitos y la lucha por el control del cártel

La justicia estadounidense señala a Guzmán López como uno de los líderes de Los Chapitos, la facción que él y sus tres hermanos habrían formado para retomar las actividades del Cártel de Sinaloa tras la condena de El Chapo en 2019.

Desde su arresto y el de Zambada, se intensificaron los enfrentamientos entre Los Chapitos y La Mayiza, grupo ligado a El Mayo.

Esta disputa por el control del cártel ha dejado alrededor de 1,200 muertos y 1,400 desaparecidos en México, de acuerdo con cifras oficiales.

El Departamento del Tesoro y la DEA acusan al Cártel de Sinaloa de ser el principal responsable del flujo de fentanilo hacia Estados Unidos, droga que ha causado decenas de miles de muertes por sobredosis en los últimos años.

descarga (30).jfif

La cadena delictiva incluye la importación de precursores desde China, procesamiento en laboratorios clandestinos en México, distribución por rutas terrestres, marítimas, aéreas y subterráneas, lavado de dinero y tráfico de armas.

Entre los presuntos involucrados en esta red se encuentran:

Yaqin WuKun Jiang, Samuel Leon-Alvarado, Noel Perez-Lopez, Luis Javier Benitez-Espinoza, Alan Gabriel Nunez-Herrera, Liborio Nunez-Aguirre, Oscar Noe Medina-Gonzalez, Mario Alberto Jimenez-Castro, Nestor Isidro Perez-Salas, Jorge Humberto Figueroa-Benitez y Julio Marin-Gonzalez.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

inter_costco_trump_bb4fe84254
Costco demanda a Trump para recuperar reembolsos de aranceles
EH_UNA_FOTO_19_270dfbebcb
Contabilizan 180 heridos de bala por tiroteos en Estados Unidos
ismael_mayo_zambada_cadena_perpetua_estados_unidos_a072b4e38f
Lo sedaron y engañaron; así entregaron al 'Mayo' Zambada
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_12_02_at_1_53_49_AM_e17f70640f
Oleada de cierres de negocios prende las alarmas en Matamoros
Whats_App_Image_2025_12_02_at_1_54_35_AM_8d74a546d6
Inicia contienda por los 25 curules del Congreso local
EH_UNA_FOTO_2025_12_01_T182926_082_5e2bd2e85a
Tamaulipas sigue búsqueda de cuatro traileros desaparecidos
publicidad

Más Vistas

joven_de_15_anos_porrista_de_Club_Titanes_Apodaca_pierde_la_vida_tras_explosion_1_b9859af8de
Porrista entre las víctimas mortales de la explosión en Pesquería
fa243ce3_43e4_4e25_9253_c50bbb923d5d_d6768b84ff
Muere joven por heridas de explosión; suman cuatro fallecimientos
c213841d_9aa0_44e7_9eb4_0b8c6b11aa99_e98d398daa
Caen 11 por fiesta clandestina con 350 menores en San Pedro
publicidad
×