México se medirá a un Brasil de 'extranjeras' en amistoso

Aunque todavía falta un año para la próxima Copa del Mundo Femenil de la FIFA, la Selección Mexicana tendrá la oportunidad de medirse ante una de las grandes potencias del futbol mundial y lo hará frente a un representativo brasileño cargado de jugadoras que militan en el extranjero.

Este jueves, el técnico de la selección femenina de Brasil, Arthur Elias, dio a conocer su convocatoria para los amistosos que disputará ante México, Costa Rica y Venezuela como parte de su preparación rumbo a las FIFA Series.

En la lista destaca la presencia de 13 futbolistas que juegan fuera de su país, lo que refleja el nivel internacional que tendrá el “scratch du oro” para este compromiso.

El encuentro ante el Tri se disputará el próximo 7 de marzo en la Ciudad de México, teniendo como sede el Estadio Ciudad de los Deportes.

Para este juego, Brasil llegará a este compromiso con paso perfecto en duelos contra México, tras sumar cinco victorias de cinco partidos ante el combinado nacional si contamos amistosos y juegos oficiales, siendo el más reciente la semifinal de la Concacaf W Gold Cup, donde goleó 3-0 a la Selección Mexicana.

Entre las jugadoras convocadas por Brasil destacan elementos que militan en clubes europeos, de la NWSL y de la Liga MX, como Mariza y Jheniffer, ambas futbolistas de Tigres.

Lista de convocadas de Brasil

Porteras

Lelé - Corinthians

Thais - Benfica

Claudia - Cruzeiro

Defensas

Tarciane - Lyon

Mariza - Tigres

Thais Ferreira - Corinthians

Lauren - Atlético de Madrid

Yasmim - Real Madrid

Bela - PSG

Fe Palermo - Palmeiras

Gi Fernandes - Corinthians

Mediocampistas

Duda Sampaio - Corinthians

Ana Vitória - Corinthians

Maiara - Angel City

Brena - Palmeiras

Luana - Orlando Pride

Delanteras

Kerolin - Manchester City

Bia Zaneratto - Palmeiras

Taina Maranhão - Palmeiras

Gabi Zanotti - Corinthians

Jheniffer - Tigres

Luany - Atlético de Madrid

Adriana - Al-Qadsiah

Geyse - América

Jaque - Corinthians

Por su parte, la Selección Mexicana aún no ha dado a conocer su convocatoria para este compromiso internacional.

El duelo ante Brasil marcará el arranque de actividades del Tri Femenil en 2026.

El equipo dirigido por el español Pedro López fungirá como anfitrión del representativo sudamericano, actualmente sexto lugar del ranking mundial y futuro anfitrión de la Copa del Mundo Femenil de 2027.

Andrea Rodebaugh, directora de Selecciones Nacionales Femeniles de México, destacó la relevancia de enfrentar a rivales de alto nivel como parte del proceso rumbo a las eliminatorias mundialistas.

“Desde la Comisión de Selecciones Nacionales Femeniles seguimos trabajando de manera constante y comprometida por el crecimiento de nuestras selecciones. Nos encontramos en un año de eliminatorias, un año que es fundamental para volver a ver a México clasificar a una Copa del Mundo”, señaló.

La dirigente subrayó que este tipo de compromisos permitirá fortalecer al equipo mexicano de cara al proceso clasificatorio, en el que Concacaf contará con cuatro plazas directas para la décima edición del Mundial Femenil, que además será el primero organizado por un país miembro de la Conmebol.

