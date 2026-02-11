Reabre EUA espacio aéreo en El Paso, Texas tras descartar riesgos

La Administración Fedreal de Aviación (FAA) levantó el cierre temporal estipulado en el espacio aéreo sobre El Paso, Texas.

A través de redes sociales, la FAA compartió el breve mensaje tras descartar algún riesgo para la aviación comercial.

"El cierre temporal del espacio aéreo sobre El Paso ha sido levantado. No hay amenaza para la aviación comercial. Todos los vuelos reanudarán su curso normal."

The temporary closure of airspace over El Paso has been lifted. There is no threat to commercial aviation. All flights will resume as normal. — The FAA ✈️ (@FAANews) February 11, 2026

Suspenden de forma total vuelos desde El Paso, Texas

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos ordenó la suspensión total de los vuelos hacia y desde el Aeropuerto Internacional de El Paso, en Texas, durante un periodo de 10 días, bajo el argumento de “razones especiales de seguridad”.

La medida comenzó a las 23:30 horas del martes y permanecerá vigente hasta la misma hora del 20 de febrero, de acuerdo con un aviso oficial difundido por el organismo regulador.

Zona restringida alrededor de la ciudad

La restricción aérea cubre un radio aproximado de 16 kilómetros en torno a El Paso e incluye a la comunidad vecina de Santa Teresa, en Nuevo México, sin embargo a FAA precisó que la prohibición no se aplica a aeronaves que sobrevuelen la zona por encima de los 5 mil 500 metros de altitud.

Hasta ahora, la autoridad no ha dado detalles públicos sobre los motivos específicos que llevaron a decretar el cierre temporal del espacio aéreo en esa región fronteriza.

Pausan vuelos comerciales y de carga

Las autoridades del aeropuerto confirmaron en redes sociales que la medida impacta por igual a vuelos comerciales, operaciones de carga y aviación general.

“La FAA ha emitido una restricción de vuelo que suspende todos los despegues y aterrizajes en El Paso del 10 al 20 de febrero. Recomendamos a los pasajeros contactar a sus aerolíneas para conocer el estatus actualizado de sus viajes”, señaló la terminal aérea en un mensaje.

En un comunicado adicional, el aeropuerto indicó que la decisión se notificó con poca anticipación y que se encuentra a la espera de nuevas instrucciones por parte de la FAA, según reportó The New York Times.

