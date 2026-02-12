La DEA cierra oficina en RD por posible corrupción

La embajada de Estados Unidos en la República Dominicana anunció el cierre “hasta nuevo aviso” de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en la capital del país, ante un posible caso de corrupción.

A través de una publicación en redes sociales, la embajadora Leah F. Campos afirmó que “es una violación repugnante y deshonrosa de la confianza pública usar el cargo oficial para beneficio propio”.

Asimismo, advirtió que no tolerará “ni siquiera la percepción de corrupción en ninguna parte de esta Embajada”.

El mensaje concluyó confirmando el cierre de la oficina hasta nuevo aviso.

El cierre temporal de la oficina de la DEA en Santo Domingo tiene como objetivo permitir tiempo para una investigación interna de esta Embajada. La República Dominicana sigue siendo un socio fundamental en nuestro trabajo para combatir el narcoterrorismo en toda la región. Ese… — EmbajadaUSAenRD (@EmbajadaUSAenRD) February 12, 2026

Previamente, Campos había explicado que el cierre temporal “tiene como objetivo permitir tiempo para una investigación interna de esta Embajada” y subrayó que la República Dominicana “sigue siendo un socio fundamental en nuestro trabajo para combatir el narcoterrorismo en toda la región”.

“Ese trabajo continuará al mismo ritmo sólido entre la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo y nuestros socios dominicanos, incluso mientras se lleva a cabo nuestra investigación interna”, aseguró.

El cierre ocurre en medio de una de las campañas antidrogas más agresivas de Estados Unidos en el Caribe. En este contexto, fuerzas militares estadounidenses han interceptado un total de 40 “narcolanchas”; el más reciente operativo se realizó el lunes, cuando fue atacada una embarcación en el Pacífico que navegaba por una “conocida ruta del narcotráfico”.

Durante ese operativo, dos de los tres tripulantes murieron.

Además, Estados Unidos ha reconocido en reiteradas ocasiones la estrategia antidrogas del actual Gobierno dominicano, que el año pasado decomisó 48 toneladas de estupefacientes en su combate contra el narcotráfico, el lavado de activos y otros delitos vinculados, en lo que la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) calificó como una lucha “sin precedentes” contra el crimen organizado.

