Delcy Rodríguez se siente 'muy contenta' por cooperación con EUA

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este jueves que se siente "muy contenta" por la cooperación con Estados Unidos.

Luego de acompañr al secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, en un recorrido por las instalaciones petroleras que opera Chevron en el país.

"Me siento muy contenta de que el camino con los Estados Unidos sea una agenda de respeto, sea una agenda de cooperación en el marco de nuestra soberanía", aseguró Rodríguez.

Chevron es la única petrolera estadounidense que hasta ahora opera en Venezuela, donde tiene una participación minoritaria en empresas mixtas con PDVSA y desarrolla cuatro proyectos petroleros y uno de gas.

De acuerdo con la agencia EFE, la visita de Wright y Rodríguez a la empresa mixta Petro Independencia, de la que Chevron tiene participación, fue anunciada por el ministro de Comunicación de Venezuela, Miguel Ángel Pérez, en un mensaje en Telegram que acompañó con una foto de la mandataria encargada y el funcionario estadounidense.

El Departamento del Tesoro relajó las restricciones para que empresas estadounidenses puedan operar en el mercado petrolero venezolano, aunque bajo estrictas condiciones de control y reporte.

EUA impulsa histórico acuerdo energético con Venezuela

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, sostuvo este miércoles una reunión en Caracas, con la mandataria Delcy Rodríguez, para impulsar un "histórico" acuerdo energético.

Wright llegó al palacio presidencial de Miraflores dos semanas después de una reforma de ley aprobada por el Parlamento venezolano que abre el sector petrolero a la inversión extranjera.

