Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
delcy_rodriguez_venezuela_165f9ac86f
Internacional

Delcy Rodríguez se siente 'muy contenta' por cooperación con EUA

Chevron es la única petrolera estadounidense que hasta ahora opera en Venezuela, donde tiene una participación minoritaria en empresas mixtas

  • 12
  • Febrero
    2026

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este jueves que se siente "muy contenta" por la cooperación con Estados Unidos.

Luego de acompañr al secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, en un recorrido por las instalaciones petroleras que opera Chevron en el país.

"Me siento muy contenta de que el camino con los Estados Unidos sea una agenda de respeto, sea una agenda de cooperación en el marco de nuestra soberanía", aseguró Rodríguez.

delcy-rodriguez-venezuela.jpg

Chevron es la única petrolera estadounidense que hasta ahora opera en Venezuela, donde tiene una participación minoritaria en empresas mixtas con PDVSA y desarrolla cuatro proyectos petroleros y uno de gas.

De acuerdo con la agencia EFE, la visita de Wright y Rodríguez a la empresa mixta Petro Independencia, de la que Chevron tiene participación, fue anunciada por el ministro de Comunicación de Venezuela, Miguel Ángel Pérez, en un mensaje en Telegram que acompañó con una foto de la mandataria encargada y el funcionario estadounidense.

El Departamento del Tesoro relajó las restricciones para que empresas estadounidenses puedan operar en el mercado petrolero venezolano, aunque bajo estrictas condiciones de control y reporte.

EUA impulsa histórico acuerdo energético con Venezuela

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, sostuvo este miércoles una reunión en Caracas, con la mandataria Delcy Rodríguez, para impulsar un "histórico" acuerdo energético.

secretario-energia-eua-venezuela.jpg

Wright llegó al palacio presidencial de Miraflores dos semanas después de una reforma de ley aprobada por el Parlamento venezolano que abre el sector petrolero a la inversión extranjera.

Aquí te presentamos la nota completa: EUA impulsa histórico acuerdo energético con Venezuela


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

trump_venezuela_viaje_8a410eefee
Trump confirma que visitará Venezuela, sin fecha definida
sheinbaum_presupuesto_nl_504ccfa01e
Oposición de Morena al Presupuesto de NL es por alta deuda.- CSP
rusia_ucrania_reunion_ginebra_b73c9188e2
Rusia y Ucrania retomarán diálogo en Ginebra la próxima semana
publicidad

Últimas Noticias

20260213_05_marianardz_campana_quemaduras_02_a139010417
Aplaude Mariana Rodríguez campaña de atención a niños quemados
Whats_App_Image_2026_02_13_at_5_48_55_PM_e38a52bb23
'Unirán' estadios de Tigres y Rayados con una gran carrera
Sunderland_6201244fdf
Sunderland de Inglaterra lanza colección inspirada en México
publicidad

Más Vistas

escena_nodal_angela_ataque_convoy_a0449a505d
Reportan ataque a convoy de Christian Nodal y Ángela Aguilar
regina_mtz_esqui_juegos_olimpicos_invierno_2df1a0c303
Regina Martínez hace historia en Juegos Olímpicos de Invierno
Whats_App_Image_2026_02_12_at_3_45_23_PM_a300f30b5c
Garantiza San Pedro recursos para sus 181 colonias
publicidad
×