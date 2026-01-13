Juez ordena apartar a abogado de Maduro por falta de contrato

Un juez federal de Estados Unidos ordenó que el abogado Bruce Fein sea apartado del equipo de defensa de Nicolás Maduro en el caso que enfrenta en Nueva York, al determinar que no fue contratado formalmente por el líder chavista.

El magistrado Alvin Hellerstein, del Distrito Sur de Nueva York, respaldó un reclamo presentado por el abogado principal de la defensa, Barry Pollack, y concluyó que Fein no puede designarse por sí mismo como representante legal de Maduro.

Motivo de la exclusión

En su orden, Hellerstein señaló que Fein admitió no haber sido contratado ni por Maduro ni por su equipo legal, y basó su intento de integrarse al caso en información recibida de personas no identificadas cercanas al ex mandatario, algo que el juez consideró insuficiente y sin base legal.

Fein había solicitado sumarse a la defensa bajo la figura pro hac vice, que permite a un abogado no colegiado en una jurisdicción representar a un cliente de forma ocasional, pero el tribunal determinó que solo el acusado puede elegir a su representante legal.

Negación de audiencia especial

Además, Hellerstein rechazó la petición de Fein para programar una audiencia especial en la que Maduro pudiera declarar en privado (en in camera) si deseaba incluirlo en su defensa, al considerar que no había justificación para una diligencia de ese tipo en este momento.

Situación actual de la defensa

Con la decisión, la representación legal de Nicolás Maduro en su juicio federal en Estados Unidos queda, por ahora, exclusivamente en manos de Barry Joel Pollack, abogado con amplia trayectoria que ha representado a figuras como Julian Assange.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, se encuentran detenidos en Brooklyn y han declarado no culpabilidad ante cargos de narcotráfico.

La exclusión de Fein subraya los estrictos requisitos del sistema judicial estadounidense respecto a quiénes pueden representar legalmente a los acusados, especialmente en casos de alto perfil como este.







