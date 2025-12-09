Alicia Machado envía mensaje a Fátima Bosch tras tensa entrevista

El reciente triunfo de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 ha estado rodeado de controversias que cuestionan la legitimidad de su victoria, desatando un intenso debate público.

En este contexto, Alicia Machado, ex Miss Universo 1996, ofreció un mensaje de respaldo a Bosch tras la entrevista que la mexicana abandonó, donde fue interrogada sobre las polémicas del certamen, incluyendo el caso legal contra Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, acusado de tráfico de drogas, armas y combustible robado.

La venezolana recordó que durante su reinado también enfrentó cuestionamientos y críticas sobre su victoria.

“30 años después siguen diciendo que yo no debería ganar Miss Universo. La gente es tan absurda que sigue pensando eso”, dijo en un en vivo.

Machado destacó la importancia de que Bosch se enfoque en su papel como símbolo de la mujer en lo intelectual, espiritual, social y físico, sin dejarse afectar por las críticas externas.

Consejos claros y directos para Fátima

En su mensaje, Machado alentó a Bosch a centrarse en su papel como Miss Universo y no dejarse afectar por las polémicas externas.

“Usted para adelante, no tiene por qué hablar de nada de lo que está pasando a su alrededor, usted debe representar a la mujer, disfrute su corona, cobre sus premios y no se deje quitar un dólar”, expresó la venezolana, quien también reconoció el esfuerzo y la preparación de la mexicana. “Conocemos cómo te preparaste, te ayudó el mejor de todos, Osmel Sousa, por eso ganaste”.

Además, Machado recomendó que la organización le asigne a Bosch una persona calificada que la guíe antes de cada entrevista, que domine varios idiomas y le indique qué temas abordar y cuáles evitar.

La ex Miss Universo no dudó en criticar la actitud de Telemundo durante la entrevista, señalando que algunas preguntas fueron irrespetuosas y minimizadoras hacia las mujeres.

Respaldo ante la polémica

El entorno de Bosch se complicó aún más tras la denuncia penal por presunta difamación presentada por Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universe Tailandia, quien negó haber llamado “tonta” a la mexicana.

A pesar de estas dificultades, Machado reiteró su apoyo: “Ese es el trabajo de una Miss Universo, cuentas con todo mi apoyo, mi reina, y para adelante”.

