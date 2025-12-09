Demócratas ganan alcaldía de Miami después de casi tres décadas

La demócrata Eileen Higgins se impuso este martes en la contienda por la alcaldía de Miami, derrotando al republicano Emilio González, quien estaba respaldado por el presidente Donald Trump.

Con esta victoria, los demócratas ponen fin a casi tres décadas de derrotas por la ciudad y ofrecen un impulso al partido de cara a los comicios legislativos de 2026.

“Esta noche, el pueblo de Miami hizo historia”, declaró Higgins tras confirmarse los resultados. A sus 61 años, se convertirá en la primera mujer en gobernar Miami, una ciudad de mayoría hispana.

Una campaña centrada en migración y vivienda

Higgins enfocó su campaña en criticar la represión migratoria de Trump y en la necesidad de viviendas asequibles.

“Vivimos en el estado de Florida, donde tenemos a personas que están construyendo jaulas para nuestros residentes en lugar de viviendas asequibles para ellos”, afirmó a la agencia de noticias AP.

Aunque la contienda local no era oficialmente partidista, el triunfo de Higgins sobre Emilio González, exadministrador de la ciudad y respaldado por Trump, refleja un mensaje de los votantes y proporciona impulso a los demócratas de cara a las elecciones de mitad de período.

Apoyo nacional y cercanía con la comunidad hispana

Varios demócratas de alto perfil, como Pete Buttigieg, Ruben Gallego y Rahm Emanuel, apoyaron la candidatura de Higgins y ayudaron a movilizar a los votantes.

Higgins, quien habla español, representó previamente un distrito conservador que incluye La Pequeña Habana. Al llegar a la política en 2018, adoptó el apodo “La Gringa” para acercarse a los votantes hispanohablantes.

“Ayuda a la gente a entender quién soy, y ¿sabes qué? Soy una ‘gringa’, así que, ¿qué voy a hacer, negarlo?”, dijo.

El voto hispano y la preocupación republicana

La victoria de Higgins aumenta la ansiedad entre los republicanos locales, quienes tradicionalmente cuentan con apoyo de votantes de origen cubano, venezolano y nicaragüense. Sin embargo, recientes triunfos demócratas en otros estados han generado preocupación sobre la influencia del voto hispano en las elecciones de 2026.

La representante Maria Elvira Salazar, republicana del distrito de Miami, advirtió: “El voto hispano no está garantizado. Los hispanos se casaron con el presidente Trump, pero sólo están saliendo con el Partido Republicano”.

Miami, un escenario de importancia nacional e internacional

Aunque la alcaldía de Miami tiene un rol más ceremonial, Higgins prometió desempeñar el cargo a tiempo completo. La ciudad, puerta de entrada a América Latina y segundo núcleo urbano más grande de Florida, brinda a Higgins una plataforma de alcance nacional e internacional.

Entre sus prioridades, la alcaldesa electa destacó convertir terrenos de la ciudad en viviendas asequibles y reducir gastos innecesarios, mientras enfrenta el desafío de liderar una ciudad diversa y globalmente conectada.

