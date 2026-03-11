Retrasos de SpaceX y Blue Origin amenazan calendario de la NASA

Los planes de la NASA para regresar a la Luna podrían enfrentar nuevos retrasos debido a problemas técnicos y de calendario en los proyectos desarrollados por SpaceX y Blue Origin, según reveló una auditoría oficial.

El informe señala que ambas compañías han experimentado retrasos en el desarrollo de sus sistemas de alunizaje, lo que podría impactar directamente el cronograma del programa Artemis, diseñado para establecer una presencia humana sostenida en la Luna.

De acuerdo con el documento, el módulo de aterrizaje desarrollado por SpaceX no estará listo para realizar un alunizaje en junio de 2027, como se había contemplado originalmente.

Millonaria inversión para regresar a la Luna

Desde 2019, la NASA ha destinado 6 mil 900 millones de dólares para el desarrollo de sistemas de aterrizaje humano en la Luna.

La agencia estima que la inversión total alcanzará 18 mil 300 millones de dólares para 2030, incluyendo los contratos firmados con SpaceX y Blue Origin.

La auditoría de la Oficina del Inspector General de la NASA concluyó que la agencia ha logrado mantener cierto control de costos y una coordinación efectiva con las empresas privadas, aunque reconoció que los desafíos técnicos y de integración continúan afectando el calendario del programa.

Entre los retrasos detectados, algunos compromisos de entrega con SpaceX se han pospuesto hasta dos años, mientras que uno de los desarrollos de Blue Origin presenta un retraso de al menos ocho meses.

Cambios en las misiones Artemis

Las demoras ocurren en un momento clave para el programa Artemis, que busca concretar el primer regreso de astronautas a la superficie lunar desde 1972, cuando concluyó la era del programa Apollo.

Inicialmente, la misión Artemis III estaba prevista como el primer alunizaje del nuevo programa. Sin embargo, la NASA anunció en febrero que la misión será adelantada a 2027, aunque ahora funcionará como una misión intermedia en órbita terrestre baja.

El primer descenso tripulado a la superficie lunar se reprogramaría entonces hasta 2028, con el objetivo de consolidar una presencia humana más estable.

Para ese año, la NASA prevé lanzar primero Artemis IV y posteriormente Artemis V, ambas enfocadas en ampliar la exploración lunar.

Retos técnicos y de seguridad

Uno de los principales desafíos señalados por la auditoría es la seguridad de las tripulaciones. Según el informe, la NASA aún no cuenta con un sistema capaz de rescatar a astronautas que pudieran quedar varados en el espacio o en la superficie lunar durante las misiones previstas.

Ante esta situación, la agencia está evaluando nuevas propuestas técnicas presentadas por SpaceX y Blue Origin para acelerar el desarrollo de los módulos de aterrizaje y cumplir la meta de un alunizaje en 2028.

No obstante, el propio reporte advierte que todavía es demasiado pronto para determinar la viabilidad técnica, financiera y de calendario de estas soluciones.

Mientras tanto, la NASA sigue preparando Artemis II, que enviará a cuatro astronautas en un vuelo alrededor de la Luna para probar la nave Orion y el cohete Space Launch System.

El lanzamiento, que inicialmente estaba programado para febrero, se ha retrasado al menos hasta abril, en medio de los ajustes técnicos que continúan afectando el ambicioso plan estadounidense de volver a pisar la Luna.

