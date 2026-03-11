Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2026_03_11_T103144_355_8b670ec19d
Internacional

Retrasos de SpaceX y Blue Origin amenazan calendario de la NASA

Una auditoría advierte que los módulos de alunizaje aún enfrentan retos técnicos que podrían retrasar el regreso de astronautas a la Luna

  • 11
  • Marzo
    2026

Los planes de la NASA para regresar a la Luna podrían enfrentar nuevos retrasos debido a problemas técnicos y de calendario en los proyectos desarrollados por SpaceX y Blue Origin, según reveló una auditoría oficial.

El informe señala que ambas compañías han experimentado retrasos en el desarrollo de sus sistemas de alunizaje, lo que podría impactar directamente el cronograma del programa Artemis, diseñado para establecer una presencia humana sostenida en la Luna.

De acuerdo con el documento, el módulo de aterrizaje desarrollado por SpaceX no estará listo para realizar un alunizaje en junio de 2027, como se había contemplado originalmente.

Millonaria inversión para regresar a la Luna

Desde 2019, la NASA ha destinado 6 mil 900 millones de dólares para el desarrollo de sistemas de aterrizaje humano en la Luna.

La agencia estima que la inversión total alcanzará 18 mil 300 millones de dólares para 2030, incluyendo los contratos firmados con SpaceX y Blue Origin.

EH UNA FOTO - 2026-03-11T103201.387.jpg

La auditoría de la Oficina del Inspector General de la NASA concluyó que la agencia ha logrado mantener cierto control de costos y una coordinación efectiva con las empresas privadas, aunque reconoció que los desafíos técnicos y de integración continúan afectando el calendario del programa.

Entre los retrasos detectados, algunos compromisos de entrega con SpaceX se han pospuesto hasta dos años, mientras que uno de los desarrollos de Blue Origin presenta un retraso de al menos ocho meses.

Cambios en las misiones Artemis

Las demoras ocurren en un momento clave para el programa Artemis, que busca concretar el primer regreso de astronautas a la superficie lunar desde 1972, cuando concluyó la era del programa Apollo.

Inicialmente, la misión Artemis III estaba prevista como el primer alunizaje del nuevo programa. Sin embargo, la NASA anunció en febrero que la misión será adelantada a 2027, aunque ahora funcionará como una misión intermedia en órbita terrestre baja.

EH UNA FOTO - 2026-03-11T103124.490.jpg

El primer descenso tripulado a la superficie lunar se reprogramaría entonces hasta 2028, con el objetivo de consolidar una presencia humana más estable.

Para ese año, la NASA prevé lanzar primero Artemis IV y posteriormente Artemis V, ambas enfocadas en ampliar la exploración lunar.

Retos técnicos y de seguridad

Uno de los principales desafíos señalados por la auditoría es la seguridad de las tripulaciones. Según el informe, la NASA aún no cuenta con un sistema capaz de rescatar a astronautas que pudieran quedar varados en el espacio o en la superficie lunar durante las misiones previstas.

Ante esta situación, la agencia está evaluando nuevas propuestas técnicas presentadas por SpaceX y Blue Origin para acelerar el desarrollo de los módulos de aterrizaje y cumplir la meta de un alunizaje en 2028.

No obstante, el propio reporte advierte que todavía es demasiado pronto para determinar la viabilidad técnica, financiera y de calendario de estas soluciones.

Mientras tanto, la NASA sigue preparando Artemis II, que enviará a cuatro astronautas en un vuelo alrededor de la Luna para probar la nave Orion y el cohete Space Launch System.

El lanzamiento, que inicialmente estaba programado para febrero, se ha retrasado al menos hasta abril, en medio de los ajustes técnicos que continúan afectando el ambicioso plan estadounidense de volver a pisar la Luna. 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2026_03_10_T123832_508_5d895d1b55
Sonda de la NASA reingresará a la Tierra tras 14 años en órbita
IMG_0687_4525308afe
Descartan presencia de segundo cocodrilo en la Presa Palo Blanco
casa_blanca_portavoz_6771b713cf
Casa Blanca no descarta tropas sobre terreno de ofensiva en Irán
publicidad

Últimas Noticias

sheinbaum_trump_narcotrafico_2ea9e32ee2
Rechaza dichos de Trump sobre México como epicentro del crimen
tiroteo_universidad_estados_unidos_virginia_9b7bd035ab
Tiroteo deja dos heridos en Universidad Old Dominion en Virginia
condenan_19_ataque_sala_conciertos_rusia_9349a1ac0b
Condenan a 19 personas por ataque en sala de conciertos en Rusia
publicidad

Más Vistas

captan_ataque_donde_muere_menor_apodaca_6160e9cb6b
Captan momento del ataque donde muere menor en Apodaca
inicia_proceso_tramite_becas_escuelas_particulares_9e40334e90
Arranca proceso de becas en escuelas particulares 2026-2027
fortalecen_conectividad_ruta_monterrey_mcallen_530985084f
Fortalecen conexión con Texas mediante ruta Monterrey-McAllen
publicidad
×