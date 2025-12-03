Cerrar X
Internacional

Kremlin niega rechazo al plan de paz de EUA para Ucrania

El Kremlin aseguró que no rechazó el plan de paz de EUA tras la reunión entre Putin y el enviado Steve Witkoff y afirmó que seguirá dialogando.

  • 03
  • Diciembre
    2025

El Kremlin negó este miércoles haber rechazado el plan de paz que Estados Unidos presentó para Ucrania durante las negociaciones de cinco horas entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y el enviado de la Casa Blanca, Steve Witkoff.

“Eso no es cierto. Tuvo lugar un intercambio de opiniones. Algunas cosas fueron aceptadas y otras rechazadas. Es un proceso normal de búsqueda de compromisos”, afirmó el portavoz presidencial, Dmitri Peskov.

Peskov aseguró que Rusia está lista para reunirse con representantes estadounidenses “las veces que haga falta” para avanzar hacia un arreglo pacífico.

El vocero también agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su “voluntad política” para seguir impulsando una solución negociada al conflicto ucraniano.

Reuniones frecuentes y sin acuerdos definitivos

Witkoff ha visitado Rusia seis veces en 2025, en un intento por destrabar las conversaciones. Sin embargo, según Yuri Ushakov, asesor de política internacional de Putin, el encuentro más reciente no logró un compromiso.

“No hemos alcanzado un acuerdo, pero varias propuestas estadounidenses son aceptables y pueden discutirse”, dijo.

Ushakov destacó que, pese a las diferencias, ambas partes “no están más lejos” que antes. Calificó la reunión como “muy útil, constructiva y sustanciosa”, aunque reconoció que aún queda mucho trabajo por hacer tanto en Moscú como en Washington.

Uno de los temas centrales fue la cuestión territorial. Moscú insiste en la retirada incondicional de las fuerzas ucranianas del Donbás, condición que considera indispensable para cualquier acuerdo.

“Abordamos en concreto el problema territorial sin el que no vemos una solución”, señaló Ushakov.

Durante la reunión, Putin y sus interlocutores revisaron el plan original impulsado por Trump, así como otros cuatro documentos adicionales entregados por Witkoff, todos enfocados en la búsqueda de un “arreglo duradero” para el conflicto.


