Trump respalda acuerdo de paz en Congo y Ruanda; combates siguen

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump elogió a los líderes de la República Democrática del Congo y Ruanda por su valentía al firmar un acuerdo este jueves destinado a poner fin al conflicto en el este del Congo y abrir las reservas minerales críticas de la región al gobierno de Estados Unidos y a empresas estadounidenses.

El momento ofreció a Trump —quien ha alardeado repetida y exageradamente de haber negociado la paz en algunos de los conflictos más arraigados del mundo— otra oportunidad para presentarse como un negociador en el escenario global y argumentar que merece el Premio Nobel de la Paz. Trump no ha sido tímido respecto a su deseo de recibir este honor.

"Es un gran día para África, un gran día para el mundo", afirmó Trump poco antes de que los líderes firmaran el pacto. Añadió: "Hoy logramos lo que muchos otros no pudieron".

Trump dio la bienvenida a los presidentes Félix Tshisekedi del Congo y Paul Kagame de Ruanda, así como a varios funcionarios de otras naciones africanas que viajaron a Washington para presenciar la firma, en la misma semana en que insultó a Somalia y dijo que no quería inmigrantes de esa nación.

Elogiado por la Casa Blanca como un acuerdo "histórico" negociado por Trump, el pacto entre Tshisekedi y Kagame sigue a esfuerzos de paz de varios meses por parte de Estados Unidos y socios, incluyendo la Unión Africana y Qatar, y finaliza un acuerdo anterior firmado en junio.

Sin embrago, la paz negociada por Trump es precaria

Pese a que Trump fue el pricnipal impulsor de la paz en laregion, la Republica Democretica del Congo ha sido golpeada por décadas de lucha con más de 100 grupos armados, siendo los rebeldes M23 respaldados por Ruanda los más potentes.

El conflicto se intensificó este año, con el M23 tomando las principales ciudades de Goma y Bukavu en un avance sin precedentes, empeorando una crisis humanitaria que ya era una de las más grandes del mundo, con millones de personas desplazadas.

'Seguimos en guerra'

Mientras tanto, los combates continuaron esta semana en la región afectada por el conflicto, con informes de enfrentamientos entre los rebeldes y soldados congoleños, junto con sus fuerzas aliadas. Trump, un republicano, ha dicho a menudo que su mediación ha terminado el conflicto, lo cual los habitantes del Congo dicen que no es cierto.

Aun así, Kagame y Tshisekedi ofrecieron un tono esperanzador al firmar el acuerdo.

"Nadie le pidió al presidente Trump que asumiera esta tarea. Nuestra región está lejos de los titulares", dijo Kagame. "Pero cuando el presidente vio la oportunidad de contribuir a la paz, la tomó de inmediato".

"Creo que este día es el comienzo de un nuevo camino, un camino exigente, sí. De hecho, bastante difícil", expresó Tshisekedi. "Pero este es un camino donde la paz no será solo un deseo, una aspiración, sino un punto de inflexión".

De hecho, los analistas dicen que es poco probable que el acuerdo resulte rápidamente en paz. Se ha firmado un acuerdo de paz separado entre el Congo y el M23.

"Seguimos en guerra", indicó Amani Chibalonza Edith, una residente de 32 años de Goma, la ciudad clave del este del Congo tomada por los rebeldes a principios de este año. "No puede haber paz mientras sigan los combates".

¿Como se inició el conflicto?

El conflicto se remonta a las secuelas del genocidio de 1994 en Ruanda, donde las milicias hutus mataron entre 500,000 y uno millón de tutsis, así como hutus moderados y twa, pueblos indígenas. Cuando las fuerzas lideradas por tutsis contraatacaron, casi dos millones de hutus cruzaron al Congo, temiendo represalias.

Las autoridades ruandesas han acusado a los hutus que huyeron de participar en el genocidio y alegaron que elementos del ejército congoleño los protegieron. Han argumentado que las milicias formadas por una pequeña fracción de los hutus son una amenaza para la población tutsi de Ruanda.

El gobierno del Congo ha dicho que no puede haber paz permanente si Ruanda no retira sus tropas y otro apoyo para el M23 en la región. Ruanda, por otro lado, ha condicionado un alto el fuego permanente a que el Congo disuelva una milicia local que, según dijo, está compuesta por hutus y está luchando con el ejército congoleño.

Expertos de la ONU han dicho que entre 3,000 y 4,000 fuerzas gubernamentales ruandesas están desplegadas en el este del Congo, operando junto al M23. Ruanda niega tal apoyo, pero dice que cualquier acción tomada en el conflicto es para proteger su territorio.

