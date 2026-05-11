NASA enviará mañana misión de carga a estación espacial

La NASA realizará este martes el lanzamiento de una nueva misión no tripulada hacia la Estación Espacial Internacional (EEI), cargada con investigaciones científicas, suministros esenciales y material para la tripulación, como parte de su colaboración continua con SpaceX.

El despegue está programado para las 19:16 horas del este de Estados Unidos (23:16 GMT) desde Cabo Cañaveral, Florida, según informó la agencia espacial.

Será la misión número 34 de reabastecimiento

La operación corresponde a la misión número 34 de abastecimiento de SpaceX a la estación orbital y llevará a bordo de la cápsula Dragon poco menos de tres toneladas de carga.

De acuerdo con el calendario de la NASA, la nave llegará y se acoplará a la EEI el jueves a las 9:50 horas del este (13:50 GMT), donde permanecerá aproximadamente un mes antes de regresar con un amerizaje en el océano Pacífico.

Entre las investigaciones destaca el proyecto “Odyssey”, enfocado en analizar el comportamiento de ciertas bacterias en el espacio y comparar sus resultados con pruebas desarrolladas en simuladores de microgravedad en la Tierra.

La misión también transporta estudios relacionados con el clima espacial, el movimiento de partículas, el crecimiento de células óseas y los cambios en glóbulos rojos y el bazo bajo condiciones espaciales.

Esta nueva operación refuerza la estrecha relación entre NASA y SpaceX, empresa fundada por Elon Musk, que además participa en el programa Artemis IV, misión prevista para llevar nuevamente astronautas a la Luna en 2028.

No obstante, los retrasos registrados en algunos proyectos de SpaceX han llevado al administrador interino de la NASA, Jared Isaacman, a considerar otras opciones dentro del sector privado, incluyendo a Blue Origin, compañía fundada por Jeff Bezos y vista como uno de los principales competidores en la nueva carrera espacial comercial.

Comentarios