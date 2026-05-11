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Tamaulipas

Auxilian a habitantes afectados por inundaciones en Tula

La movilización se realizó luego de una solicitud emitida por Protección Civil municipal, tras detectarse afectaciones en diversas calles de esta comunidad

  • 11
  • Mayo
    2026

Elementos de la Guardia Estatal acudieron al ejido Coronel, en el municipio de Tula, para brindar apoyo a habitantes que quedaron atrapados debido a las inundaciones provocadas por las lluvias registradas en las últimas horas.

La movilización se realizó luego de una solicitud emitida por Protección Civil municipal, tras detectarse afectaciones en diversas calles de esta comunidad, donde el aumento del nivel del agua impidió el desplazamiento seguro de varias familias.

Guardia Estatal realiza evacuación de familias

Para atender la emergencia, personal de la Delegación Regional Tula desplegó seis unidades oficiales con las que se efectuaron labores de evacuación y auxilio a las personas afectadas.

Entre quienes fueron puestos a salvo se encontraban menores de edad, quienes recibieron apoyo por parte de los elementos estatales para salir de las zonas inundadas.

Las autoridades mantuvieron recorridos preventivos en el área para verificar que no hubiera más personas en situación de riesgo y continuar brindando asistencia a la población afectada por las precipitaciones.

SSPT pide reportar emergencias al 911

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas reiteró el llamado a la ciudadanía para comunicarse a las líneas 911 y 089 en caso de emergencia o para solicitar apoyo ante situaciones de riesgo derivadas de las condiciones climatológicas.


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