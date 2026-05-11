Gracie Abrams lanzará 'Daughter From Hell' en julio

La cantante Gracie Abrams confirmó el lanzamiento de su tercer álbum de estudio, “Daughter From Hell”, el cual estará disponible a partir del 17 de julio bajo el sello Interscope Records.

La cantautora dio a conocer la noticia este lunes a través de redes sociales, donde compartió su entusiasmo por esta nueva etapa musical.

“¡Guau, guau, guau! Estoy emocionadísima. Estoy lista para que pasen años”, escribió al presentar oficialmente el proyecto.

“Hit the Wall” abrirá una nueva etapa

Como primer adelanto del disco, Abrams estrenará este jueves el sencillo “Hit the Wall”, disponible a las 5:00 p. m.

Durante su paso por la Gala del Met, la artista explicó que esta canción representa el inicio conceptual de su nueva producción.

“Es la introducción a este nuevo capítulo y me siento agradecida y aliviada de que sea así. Me encanta la canción y me encanta la gente con la que la creé; siento que está hecha a mi medida y eso me hace sentir bien. Así que estoy emocionada de que ahora pertenezca a todos los demás”, expresó.

Aaron Dessner repite como colaborador clave

“Daughter From Hell” fue escrito y producido junto a Aaron Dessner, colaborador habitual de Abrams, quien también participó en sus anteriores álbumes, “Good Riddance” (2023) y “The Secret of Us” (2024).

Su segundo disco, “The Secret of Us”, marcó un importante salto comercial para la cantante al convertirse en su primer álbum en alcanzar el número uno en Reino Unido, Australia y Países Bajos.

Además, el material llegó al segundo puesto del Billboard 200, impulsando una gira mundial en 2024 y una posterior serie de conciertos en estadios durante 2025.

Paralelamente a su carrera musical, Abrams se prepara para debutar como actriz en la próxima película de A24, “Please”, dirigida por Halina Reijn.

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En el proyecto compartirá créditos con Tom Burke, actor conocido por sus participaciones en “Furiosa: A Mad Max Saga” y “The Souvenir”.

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