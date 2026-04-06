Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
artemis_ii_rompe_record_mayor_distancia_tierra_d72f648a98
Internacional

Artemis II supera récord de tripulación más alejada de la Tierra

Esta misión también rompió el récord del mensaje que ha viajado 'más lejos' en la historia de la humanidad por el envío de un correo electrónico

  • 06
  • Abril
    2026

La nave Orión de la NASA rompió el récord este lunes, luego de que Artemis II se convirtió en la misión tripulada a mayor distancia de la Tierra.

Al superar el récord del Apolo 13, la cápsula Orión alcanzó esta nueva marca mientras viajaba hacia la esfera de influencia de la Luna, y a menos de una hora de que comiencen las observaciones durante el sobrevuelo del satélite natural.

Artemis II

Esta misión también rompió el récord del mensaje que ha viajado "más lejos" en la historia de la humanidad, debido a que el director de Vuelo de la NASA, Brandon Lloyd, envió un correo electrónico a la tripulación, expuso el organismo estadounidense.

"Aquí, desde la 'Cabina de la Integridad', al superar la mayor distancia que los seres humanos han recorrido jamás desde el planeta Tierra, lo hacemos honrando los extraordinarios esfuerzos y las proezas de nuestros predecesores en la exploración espacial humana", declaró el astronauta canadiense de la misión, Jeremy Hansen.

tripulacion-artemis-ii-busca-record-de-distancia-con-la-tierra.jpg

La misión estadounidense despegó el pasado miércoles desde Cabo Cañaveral, en Florida, en lo que se prevé que recauden mayor información científica. Hansen afirmó que espera que este récord se rompa más pronto de lo posible.

"Continuaremos nuestro viaje adentrándonos aún más en el espacio antes de que la Madre Tierra logre atraernos de regreso hacia todo aquello que tanto apreciamos. Pero, lo que es más importante, elegimos este momento para desafiar a esta generación, y a la siguiente, a asegurar que este récord no perdure por mucho tiempo", añadió Hansen.

tripulacion-artemis-ii-observara-eclipse-de-53-minutos.jpg

Uno de los momentos clave de la órbita lunar de Artemis II será el paso de los astronautas por la cara oculta de la Luna, que les permitirá fotografiar y ver con sus propios ojos esta parte del satélite.

 

 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

astronautas_artemis_ii_salen_influencia_lunar_8d119887a6
Astronautas de Artemis II salen de influencia lunar, según NASA
inter_artemis_387b8dd11c
La tripulación de Artemis II recupera el contacto con la Tierra
miguel_flores_proteccion_civil_semana_santa_226d38fa8b
Dan a conocer resultados del Operativo Semana Santa en Nuevo León
publicidad

Últimas Noticias

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_1_2775ad9cc4
¿Será la vencida? Tigres tendrá tercera eliminartoria vs. Seattle
el_85_cjng_fundador_detenido_cda64039f5
Erick Valencia, fundador del CJNG, se declara culpable en EUA
alerta_tesoreria_sobre_modalidad_fraude_extorsion_1183a25272
Alertan a funcionarios sobre modalidad de extorsión y fraude
publicidad

Más Vistas

yankees_vs_marlins_045293a631
Yankees vs Marlins rompen récord de pitcheo con casi cuatro horas
Whats_App_Image_2026_04_05_at_4_41_45_PM_2_0a64901be4
Continúa búsqueda de hombre desaparecido en laguneta de Matamoros
inter_artemis_netflix_75ca9da70a
Transmitirá Netflix el sobrevuelo lunar del Artemis II
publicidad
×