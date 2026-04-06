Artemis II supera récord de tripulación más alejada de la Tierra

La nave Orión de la NASA rompió el récord este lunes, luego de que Artemis II se convirtió en la misión tripulada a mayor distancia de la Tierra.

Al superar el récord del Apolo 13, la cápsula Orión alcanzó esta nueva marca mientras viajaba hacia la esfera de influencia de la Luna, y a menos de una hora de que comiencen las observaciones durante el sobrevuelo del satélite natural.

Esta misión también rompió el récord del mensaje que ha viajado "más lejos" en la historia de la humanidad, debido a que el director de Vuelo de la NASA, Brandon Lloyd, envió un correo electrónico a la tripulación, expuso el organismo estadounidense.

"Aquí, desde la 'Cabina de la Integridad', al superar la mayor distancia que los seres humanos han recorrido jamás desde el planeta Tierra, lo hacemos honrando los extraordinarios esfuerzos y las proezas de nuestros predecesores en la exploración espacial humana", declaró el astronauta canadiense de la misión, Jeremy Hansen.

La misión estadounidense despegó el pasado miércoles desde Cabo Cañaveral, en Florida, en lo que se prevé que recauden mayor información científica. Hansen afirmó que espera que este récord se rompa más pronto de lo posible.

"Continuaremos nuestro viaje adentrándonos aún más en el espacio antes de que la Madre Tierra logre atraernos de regreso hacia todo aquello que tanto apreciamos. Pero, lo que es más importante, elegimos este momento para desafiar a esta generación, y a la siguiente, a asegurar que este récord no perdure por mucho tiempo", añadió Hansen.

Uno de los momentos clave de la órbita lunar de Artemis II será el paso de los astronautas por la cara oculta de la Luna, que les permitirá fotografiar y ver con sus propios ojos esta parte del satélite.

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