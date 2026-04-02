Orión inicia ruta lunar en histórica misión Artemis II

La misión Artemis II marcó un nuevo avance en la exploración espacial luego de que la nave Orión abandonara la órbita terrestre y comenzara su trayecto rumbo a la Luna, en lo que representa el regreso de vuelos tripulados más allá de la Tierra tras más de cinco décadas.

Maniobra clave para salir de la órbita terrestre

De acuerdo con la NASA, la cápsula ejecutó con éxito la maniobra de inyección translunar, un proceso que se extendió por 5 minutos y 49 segundos y permitió a la nave alcanzar la velocidad necesaria para escapar de la gravedad terrestre.

Durante esta fase, Orión incrementó su velocidad en 388 metros por segundo, colocándose en una trayectoria precisa rumbo al satélite natural.

Primer viaje tripulado más allá de la Tierra desde 1972

Con este avance, los cuatro astronautas de Artemis II se convierten en los primeros humanos en salir de la órbita terrestre desde la misión Apolo 17, realizada en 1972.

A diferencia de aquel histórico viaje, esta misión no contempla un alunizaje, sino que tiene como objetivo orbitar la Luna y regresar a la Tierra en un periodo aproximado de diez días.

Trayecto y puntos clave de la misión

Tras abandonar la órbita terrestre, la nave iniciará un recorrido de aproximadamente cuatro días hasta alcanzar las proximidades de la Luna.

Durante su paso por la cara oculta del satélite, previsto para el 6 de abril, la tripulación se ubicará a más de 400 mil kilómetros de la Tierra, superando el récord de distancia alcanzado por una misión tripulada establecido durante Apolo 13.

Monitoreo constante de sistemas

La agencia espacial estadounidense autorizó la salida de la órbita terrestre 25 horas después del despegue, tiempo en el que la nave permaneció orbitando el planeta mientras se realizaban evaluaciones técnicas.

Ingenieros y controladores de vuelo analizaron el funcionamiento de los sistemas de propulsión, navegación y guiado antes de validar la maniobra hacia la Luna.

Durante el trayecto, los equipos continuarán supervisando en tiempo real el desempeño de la nave para asegurar que mantenga una trayectoria estable y precisa.

Tripulación internacional

La misión está integrada por el comandante Reid Wiseman, la especialista Christina Koch y el piloto Victor Glover, miembros de la NASA, así como por Jeremy Hansen, astronauta de la Agencia Espacial Canadiense.

Tras la maniobra, el director de la NASA, Jared Isaacman, confirmó el avance al señalar que la tripulación ya se encuentra oficialmente en ruta hacia la Luna.

Objetivo del programa Artemis

Artemis II forma parte de una estrategia a largo plazo que busca retomar la exploración tripulada del espacio profundo, con la intención de establecer una presencia sostenida en la Luna.

El programa también tiene como meta sentar las bases tecnológicas y operativas para futuras misiones hacia Marte, consolidando una nueva etapa en la exploración espacial internacional.

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