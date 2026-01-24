León XIV alerta sobre riesgos de la IA y la persuasión oculta
El pontífice advirtió que la inteligencia artificial puede erosionar el pensamiento humano y pidió regularla con ética, transparencia y educación digital
El papa León XIV, primer pontífice estadounidense y de origen peruano, volvió a lanzar una advertencia sobre los riesgos de la inteligencia artificial (IA) este 24 de enero de 2026, al alertar que su uso acrítico puede erosionar las capacidades humanas y afectar la dignidad de la persona.
La IA como “oráculo” y sus peligros
En un mensaje vinculado a la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, el pontífice señaló que cuando la IA es utilizada como un “oráculo” infalible, existe el riesgo de perder la autonomía en el pensamiento crítico y la creatividad, además de degradar la calidad del debate público y la profundidad intelectual.
También advirtió sobre una dependencia excesiva de estas tecnologías, que podría llevar a las personas a renunciar al esfuerzo personal de razonar y discernir.
León XIV subrayó que el principal desafío no es solo tecnológico, sino antropológico: preservar el rostro y la voz humana en la era digital. En este sentido, insistió en proteger la dignidad humana y evitar que la tecnología deshumanice ámbitos como las relaciones sociales, la educación, la salud o las decisiones éticas.
Críticas a la falta de transparencia
El papa puso especial énfasis en los chatbots basados en grandes modelos de lenguaje (LLM), como ChatGPT o Gemini, a los que calificó como “especialmente eficaces en la persuasión oculta” debido a la falta de transparencia en la creación de sus algoritmos.
“Los modelos de IA están moldeados por la visión del mundo de quienes los construyen y pueden imponer modos de pensar al reproducir estereotipos y prejuicios”, escribió el pontífice.
Desde su elección en mayo de 2025, León XIV ha sido constante en su llamado a una regulación ética de la inteligencia artificial, basada en la transparencia y el bien común.
Recomendó introducir en todos los niveles educativos una alfabetización digital que permita comprender cómo los algoritmos influyen en la percepción de la realidad.
