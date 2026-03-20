Libertad global retrocedió en 2025, según Freedom House

El informe más reciente de Freedom House confirma que la libertad en el mundo volvió a deteriorarse en 2025, acumulando ya dos décadas consecutivas de retrocesos.

El estudio documenta caídas en al menos 54 países, incluyendo democracias consolidadas como Estados Unidos, Italia y Bulgaria, mientras que naciones como Guinea-Bisáu, Tanzania o El Salvador registraron los descensos más marcados.

En contraste, algunos países lograron avances y mejoraron su clasificación gracias a un fortalecimiento institucional y del Estado de derecho.

El reporte también advierte sobre la fragilidad de ciertos sistemas democráticos, señalando casos como Nicaragua y Venezuela, donde estructuras democráticas débiles han derivado en regímenes más autoritarios.

En el caso venezolano, se destaca el endurecimiento del control estatal bajo Nicolás Maduro, con represión a manifestantes y subordinación de instituciones clave. Otros países, como Irán y Sudán, presentan situaciones críticas debido a detenciones masivas, violencia generalizada y conflictos armados que han desplomado sus niveles de libertad.

A nivel global, el informe subraya que libertades fundamentales como la de prensa, expresión y el debido proceso siguen en retroceso, mientras que cada vez menos países se mantienen en la categoría de “parcialmente libres”. Aunque algunas naciones mejoraron en 2025, los casos positivos siguen siendo minoría frente a una tendencia dominante de deterioro.

En América, Canadá y Uruguay encabezan la lista de países más libres, mientras que México continúa clasificado como “parcialmente libre”, reflejando avances limitados frente a problemas estructurales persistentes.

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