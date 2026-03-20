Irán ataca refinería en Kuwait y lanza misiles contra Israel

La guerra entre Irán e Israel escaló este viernes con nuevos ataques a infraestructura energética en la región del Golfo, en una jornada marcada por bombardeos cruzados, incendios en refinerías y un creciente impacto en los mercados internacionales.

A primera hora del día, drones iraníes impactaron la refinería de Mina Al-Ahmadi, en Kuwait, provocando un incendio tras dos oleadas de ataques.

Las autoridades locales informaron que equipos de emergencia trabajaban para contener las llamas en una instalación clave con capacidad de procesamiento de 730 mil barriles diarios.

Ataques a energía desatan alarma regional

El complejo petrolero ya había sido alcanzado un día antes, en lo que representa una ofensiva directa contra la infraestructura energética del Golfo.

La escalada ocurre luego de que Israel bombardeara el yacimiento de gas South Pars, uno de los más grandes del mundo, en territorio iraní, lo que detonó una respuesta más agresiva de Teherán.

Además, países como Bahréin y Arabia Saudita reportaron incidentes derivados de la ofensiva, incluyendo incendios por metralla y la interceptación de drones en zonas petroleras.

Sirenas en Israel y explosiones en Teherán

Mientras tanto, en Jerusalén sonaron sirenas de alerta por misiles entrantes, obligando a la población a resguardarse. Poco después se reportaron explosiones tanto en la ciudad como en el norte del país.

En paralelo, ataques aéreos israelíes sacudieron Teherán, en medio de las celebraciones del Nowruz, el Año Nuevo persa.

Por su parte, el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, envió un mensaje en el que dejó clara la postura del régimen.

“A los enemigos de Irán hay que quitarles su ‘seguridad’”, señaló en un comunicado dirigido al presidente Masoud Pezeshkian.

La declaración llega tras la muerte de altos funcionarios iraníes en ataques israelíes, incluido el ministro de Inteligencia.

Sin señales de tregua

Por otra parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que su país limitará nuevos ataques al yacimiento de gas iraní tras una petición del presidente estadounidense, Donald Trump, debido al impacto en los precios del petróleo.

Sin embargo, desde Irán la Guardia Revolucionaria afirmó que la producción de misiles continúa pese a la guerra.

“Estamos produciendo misiles incluso en condiciones de guerra”, afirmó el portavoz Ali Mohammad Naeini, antes de morir en un ataque aéreo.

El conflicto ha dejado ya más de mil 300 muertos en Irán, mientras que en Israel se reportan al menos 15 fallecidos por ataques con misiles.

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