Líder supremo iraní amenaza con 'conflicto regional' contra EUA

El líder supremo de Irán, ayatolá Ali Jamenei, advirtió este domingo que podría suscitar un conflicto regional en contra de Estados Unidos, si estos últimos ejercen cualquier acción militar.

De acuerdo con medios estatales de Irán, el ayatolá aseguró que Irán no propicia conflictos bélicos, pero sí reaccionará ante cualquier despliegue operativo en su contra.

"No somos iniciadores de la guerra y no queremos atacar a ningún país, pero el pueblo iraní atacará duramente a cualquiera que lo ataque", amenazó Jamenei.

Frente a una multitud en su complejo de Teherán, describió a Estados Unidos como interesado en su petróleo, gas natural y otros recursos minerales, diciendo que querían “apoderarse de este país, tal como lo controlaban antes”.

"La reciente sedición fue similar a un golpe. Por supuesto, el golpe fue suprimido", dijo. "Su objetivo era destruir centros sensibles y efectivos involucrados en la gestión del país, y por esta razón atacaron a la policía, centros gubernamentales, instalaciones de la (Guardia Revolucionaria), bancos y mezquitas, y quemaron copias del Corán. Apuntaron a centros que dirigen el país".

La Agencia de Activistas de Derechos Humanos con sede en Estados Unidos, que se basa en una red dentro de Irán para verificar su información, dice que más de 49,500 personas han sido detenidas en la represión. Indica que al menos 6.713 personas murieron en la violencia, la gran mayoría de ellas manifestantes.

Aunque la agencia AP no ha podido evaluar de manera independiente el número de muertos y las cifras de arrestos, dado que las autoridades han cortado la conexión de internet en Irán.

Estados Unidos continúa con bombardeos

En tanto, el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee refutó con que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump "no hace amenazas vacías".

Estados Unidos bombardeó tres recintos nucleares iraníes durante la guerra. La actividad en dos de los sitios sugiere que Irán trata de ocultar su actividad de las imágenes por satélite mientras intenta salvar lo que queda allí.

El sábado por la noche, Trump se negó a decir si había tomado una decisión sobre lo que quería hacer con respecto a Irán.

Hablando con los periodistas mientras volaba a Florida, Trump evitó una pregunta sobre si Teherán se sentiría envalentonado si Estados Unidos decidiera no atacar a Irán, diciendo: “Algunas personas piensan eso. Algunas personas no”.

Trump dijo que Irán debería negociar un acuerdo "satisfactorio" para evitar que el país de Oriente Medio obtenga armas nucleares, pero dijo: "No sé si lo harán. Pero están hablando con nosotros. Hablando seriamente con nosotros".

