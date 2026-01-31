Adelanta Marcelo Ebrard que negociación del T-MEC traerá cambios

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, adelantó que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) experimentará modificaciones durante el proceso de revisión que iniciará el 1 de julio de 2026. No obstante, aseguró que el acuerdo comercial se mantendrá vigente debido al alto nivel de integración económica existente entre las tres naciones de Norteamérica.

Revisión del T-MEC avanza en tiempo y forma

Tras su participación en la cuarta reunión plenaria de diputados de Morena, el funcionario explicó que el tratado ya superó la etapa de incertidumbre en la que se especulaba sobre la posibilidad de sustituirlo por acuerdos bilaterales. Indicó que actualmente existen consultas coordinadas entre los gobiernos involucrados y que el calendario rumbo a la revisión se cumple conforme a lo previsto.

Ebrard señaló que, después de dialogar con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) y otras autoridades comerciales estadounidenses, el siguiente paso será que cada país exponga formalmente sus propuestas para la actualización del tratado.

Habrá ajustes, pero el acuerdo será similar

El titular de Economía anticipó que el nuevo documento tendrá contenidos distintos al actual, aunque subrayó que el resultado final será muy parecido, con ajustes específicos derivados de las propuestas que cada nación ponga sobre la mesa.

Asimismo, descartó la posibilidad de que el acuerdo comercial se reconfigure dejando fuera a Canadá. Argumentó que la profunda interdependencia económica, especialmente en sectores como energía y minerales, hace poco viable una ruptura de la relación trilateral.

“La integración entre los tres países es muy grande”, afirmó, al insistir en que el esquema de cooperación regional limita cualquier intento de fragmentación en acuerdos por separado.

Panorama arancelario y comercio actual

En su balance, Ebrard mencionó que México enfrenta actualmente un arancel efectivo promedio cercano al 4.5 %, y destacó que el 85 % de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos ingresan sin pagar aranceles. Recordó que hace un año existían escenarios que planteaban posibles gravámenes generalizados e incluso el fin del tratado.

Visita canadiense y diálogo de alto nivel

Como parte de la agenda comercial inmediata, anunció que el próximo 16 de febrero llegará a México su homóloga de Canadá acompañada por representantes de 231 empresas. El objetivo será sostener un encuentro de alto nivel para fortalecer la relación comercial entre ambos países.

Finalmente, el secretario adelantó que el acuerdo comercial entre México y la Unión Europea continuará este año con el proceso de firma y ratificación. Se prevé que, tras cumplir estos pasos, pueda entrar en vigor durante 2026.

Comentarios