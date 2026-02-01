Podcast
Nuevo León

Protección Civil mantiene operativo Carrusel por frente frío 32

Protección Civil de Nuevo León realizó este domingo 1 de febrero el operativo Carrusel como parte de las acciones preventivas ante el frente frío número 32

  • 01
  • Febrero
    2026

Protección Civil de Nuevo León mantiene activo el operativo Carrusel como parte de las acciones preventivas por el frente frío número 32, informó su director, Erik Cavazos Cavazos, quien destacó que hasta el momento se reporta saldo blanco en la entidad, aunque persisten temperaturas bajas y sensación térmica inferior a los 7 grados.

Durante la mañana de este domingo 1 de febrero, elementos de la corporación acudieron a distintos puntos del Área Metropolitana de Monterrey, entre ellos el Hospital Materno Infantil, el Hospital Civil y un hospital de zona del IMSS, donde entregaron más de 160 litros de chocolate caliente y alrededor de 250 cobijas a personas vulnerables.

Traslados y recorridos preventivos

El titular de Protección Civil señaló que continúan los recorridos constantes en diferentes municipios, lo que ha permitido realizar más de cuatro traslados de personas en situación de riesgo, en coordinación con el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) y el DIF Nuevo León.

“Hemos estado haciendo recorridos y recuerden sigue la sensación térmica por abajo de los 6 a 7 grados, por lo cual debemos de tener mucho cuidado, no bajar la guardia. Al momento seguimos con un saldo blanco, pero también debemos de recordar que debemos de tener mucho cuidado, seguir las acciones de prevención, las medidas y obviamente evitar incidentes en casa”, aseguró.

Cavazos Cavazos exhortó a la ciudadanía a mantener las medidas de prevención en casa, evitar el uso de anafres o braseros en espacios cerrados y extremar cuidados con adultos mayores, niñas y niños.

Como parte del operativo Carrusel, también se realizan patrullajes en carreteras estatales y federales, en coordinación con la Guardia Nacional, Fuerza Civil y corporaciones municipales, además de sobrevuelos de vigilancia en zonas montañosas y vías de comunicación, con el objetivo de prevenir incidentes durante el frente frío.

WhatsApp Image 2026-02-01 at 10.47.19 (1).jpeg


