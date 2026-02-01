Podcast
Internacional

Suman más de 100 muertos por tormenta invernal en Estados Unidos

El alcalde de Nueva York confirmó que las muertes durante por la ola de frío extremo aumentaron a 14, de las cuales, ocho de ellas pudieron sufrir de hipotermia

  • 01
  • Febrero
    2026

Más de un centenar de personas sin vida es el resultado provocado por la fuerte tormenta de nieve que azotó a gran parte del territorio de Estados Unidos desde hace varios días.

tormenta-invernal-fern-muertos-estados-unidos.jpg

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos, esta tormenta invernal que se intensifica en la zona costera podría traer consigo nevadas que van de moderadas a fuertes en la zona de Carolina del Norte y Carolina del Sur.

"Una intensa ola de aire ártico detrás de la tormenta costera enviará temperaturas bajo cero hacia el sur de Florida el domingo por la mañana", dijo el servicio, que advirtió de que en esa zona se registrarán las temperaturas más bajas desde 1989."

tormenta-invernal-fern-muertos-estados-unidos.jpg

También te podría interesar: Refuerzan protocolos por tercera temporada invernal en México

Alcalde de Nueva York confirma 14 muertos por frío extremo

El alcalde Zohran Mamdani confirmó que las muertes durante la ola de frío extremo invernal aumentaron a 14, de las cuales, ocho de ellas pudieron sufrir de hipotermia.

tormenta-invernal-fern-muertos-estados-unidos.jpg

Mamdani reiteró en que la ciudad a su cargo ha operado bajo estado de emergencia desde el 19 de enero, por lo que se tomaron todas las medidas posibles para trasladar a las personas en situación de calle hacia un lugar seguro.

"Cada vida perdida en esta ciudad es una tragedia, y mi corazón está con las familias de los seres queridos de aquellos que han fallecido", indicó.

El alto número de muertos ha hecho que muchos se planteen la preparación y respuesta de la ciudad ante esta emergencia climática y la decisión de Mamdani de no desalojar los campamentos de personas sin hogar, según informaron a la agencia EFE.

tormenta-invernal-fern-muertos-estados-unidos.jpg

La ciudad continúa sin revelar los nombres de las víctimas, sólo que seis de estos eran conocidos por el Departamento de Servicios Sociales.

También te recomendamos: Fuertes tormentas de nieve colapsan vialidades de Japón y Rusia

 

 

 


