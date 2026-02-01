Accidentes viales dejan 16 muertos y 30 heridos en Turquía

Al menos 16 muertos y 30 heridos fue el saldo de dos accidentes registrados este domingo, al sur de Turquía.

De acuerdo con las autoridades, nueve murieron tras la volcadura de un autobús en Antalya, mientras que los otros siete se vieron involucrados en un choque entre autobuses en la provincia cercana Burdur.

Volcadura de autobús deja nueve muertos en Antalya

El primer siniestro ocurrió alrededor de las 10:20 hora local, donde el conductor de un autobús que trasladaba 34 pasajeros se volcó cuando tomó una curba en la vía de reincorporación.

Ocho pasajeros fallecieron en el momento, mientras que el chofer lo hizo horas más tarde en el hospital.

De acuerdo con el gobernador Hulusu Sahin, siete de las 22 personas involucradas en este siniestro continúan en estado grave.

Aparentemente, el conductor responsable se trasladaba a exceso de velocidad sobre el pavimento resbaladizo.

Choque frontal entre autobúses deja siete muertos

Tan solo 40 minutos más tarde, dos autobuses chocaron en la provincia de Burdu, a 60 kilómetros del primer siniestro.

Este accidente provocó que siete personas perdieran la vida y cinco más resultaran heridas, lo que elevó la cifra de víctimas mortales a 16.

