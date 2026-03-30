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Internacional

Llega buque ruso con 100 mil toneladas de petróleo a Cuba

Un petrolero ruso con 100 mil toneladas de crudo llegó a Cuba tras tres meses sin suministro. El envío ocurre en medio de la crisis energética

  • 30
  • Marzo
    2026

El petrolero Anatoli Kolodkin arribó este lunes a Cuba con un cargamento de 100 mil toneladas de crudo, equivalente a más de 700 mil barriles, en lo que representa el primer suministro de este tipo que recibe la isla en los últimos tres meses.

De acuerdo con autoridades rusas, la embarcación permanece en espera de descarga en el puerto de Matanzas, ubicado a unos 100 kilómetros de la capital.

El cargamento, enviado desde el puerto de Primorsk el pasado 9 de marzo, podría cubrir durante varias semanas la demanda energética del país, que enfrenta apagones constantes y una fuerte presión sobre su sistema eléctrico.

La llegada del crudo se da en medio de una crisis agravada por restricciones comerciales y dificultades para importar combustibles.

El envío también destaca por el contexto político. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio luz verde a la llegada del petróleo ruso, pese a las sanciones vigentes contra embarcaciones vinculadas a Moscú.

“No me molesta (…) tienen que sobrevivir”, declaró el mandatario al referirse a la situación de la isla.

Dicha postura contrasta con medidas previas, como la orden ejecutiva firmada en enero, que advertía sanciones a países o empresas que suministraran petróleo a Cuba.

Sanciones, excepciones y tensión internacional

Cabe señalar que el buque pertenece a Sovkomflot, corporación rusa sancionada por Estados Unidos desde 2024, sin embargo Washington autorizó temporalmente el tránsito de petróleo que hubiera salido antes del 12 de marzo, aunque inicialmente excluía a Cuba.

En paralelo, reportes internacionales señalan que otro petrolero ruso, el “Sea Horse”, también fue enviado hacia la isla con cerca de 27 mil toneladas adicionales de combustible.

La llegada del crudo ruso busca mitigar la crisis energética que afecta a la isla, donde la falta de combustible ha provocado apagones prolongados y una parálisis parcial de la economía.

Rusia había enviado su último cargamento a Cuba en febrero de 2025, también con 100 mil toneladas de crudo.

Desde entonces, la escasez se ha profundizado, obligando al gobierno cubano a buscar alternativas para sostener su sistema eléctrico.


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