Tamaulipas

Tamaulipas invita a conocer monumental Virgen de la Misericordia

Será oficialmente inaugurada el próximo 12 de diciembre, que se perfila para convertirse en una de las esculturas más altas de Latinoamérica

El Gobierno del Estado de Tamaulipas anunció la apertura al público de la monumental escultura de la Virgen de la Misericordia, un proyecto emblemático que busca impulsar el turismo religioso en la región y fortalecer los espacios de encuentro para la comunidad creyente.

La imagen, que será oficialmente inaugurada el 12 de diciembre y que se perfila para convertirse en una de las esculturas más altas de Latinoamérica, podrá ser admirada y tocada por los visitantes antes de su ensamblaje final.

A partir del viernes 28 de noviembre, la ciudadanía podrá acudir a la explanada de El Chorrito, en un horario de 8:00 de la mañana a 7:00 de la tarde, para apreciar de cerca esta obra que promete convertirse en un nuevo ícono de fe y devoción en Tamaulipas.

De acuerdo con autoridades estatales, este proyecto no solo atraerá turismo religioso de distintos puntos del país, sino que también brindará a la comunidad católica un nuevo santuario para rezar, congregarse y fortalecer sus tradiciones, especialmente aquellas relacionadas con las peregrinaciones.

El Gobierno de Tamaulipas extendió una invitación abierta a la población para que aproveche esta oportunidad única de tocar la imagen antes de que sea elevada a su punto definitivo, donde ya no podrá ser alcanzada, sino únicamente admirada desde la distancia.

La creación de esta escultura se suma a las acciones estatales para promover el desarrollo cultural, espiritual y turístico en la región, consolidando a El Chorrito como uno de los destinos más importantes para la fe católica en el noreste del país.


