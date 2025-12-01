Asamblea de Venezuela aplaza debate sobre ataques de EUA

La Asamblea Nacional de Venezuela suspendió este lunes una sesión extraordinaria en la que se tenía previsto debatir la creación de una comisión especial para investigar los ataques mortales ejecutados por Estados Unidos contra embarcaciones sospechosas de traficar drogas en costas venezolanas y en el Pacífico oriental.

La oficina de prensa del Parlamento informó que la reunión se reprogramó para el martes, su día reglamentario de debates, sin detallar los motivos del aplazamiento.

Reunión con familiares de fallecidos

La sesión había sido anunciada por el presidente del parlamento, Jorge Rodríguez, luego de reunirse el domingo con familiares de algunas de las víctimas.

Aseguró que sus identidades se mantendrían en reserva por razones de seguridad y que se les brindaría asistencia ante diversas amenazas no especificadas.

Rodríguez adelantó que la indagatoria partiría de un artículo publicado por The Washington Post, el cual señala que el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, ordenó en septiembre el ataque contra una embarcación, instruyendo eliminar a todas las personas a bordo.

Según el texto, un segundo operativo dejó sin vida a dos sobrevivientes.

El aplazamiento ocurre un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmara que sostuvo una conversación telefónica con Nicolás Maduro, aunque sin revelar detalles.

Washington ha reconocido 14 ataques desde septiembre, con un saldo de al menos 69 muertos, en el marco del incremento de su presencia militar en el Caribe.

De acuerdo con fuentes consultadas este lunes, Trump se reuniría con sus principales asesores para evaluar la situación de Venezuela y las implicaciones de los operativos recientes.

Comentarios