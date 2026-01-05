Podcast
Internacional

Maduro Guerra respalda a Delcy y denuncia 'secuestro' de su padre

El diputado Nicolás Maduro Guerra expresó apoyo a Delcy Rodríguez y acusó a EU de secuestrar a su padre y a Cilia Flores tras su captura en Caracas

  • 05
  • Enero
    2026

Durante la instalación de la legislatura 2026-2031 de la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro Guerra expresó su “apoyo incondicional” a Delcy Rodríguez, quien asumió como presidenta interina por orden del Tribunal Supremo de Justicia.

“La patria está en buenas manos”, afirmó ante los legisladores, al señalar que la conducción del país está garantizada.

Denuncia de persecución y captura

El diputado calificó como “secuestro” la detención de su padre, Nicolás Maduro, y de la primera combatiente, Cilia Flores, ocurrida el sábado en Caracas durante un operativo de Estados Unidos.

Aseguró que su familia es víctima de una persecución por “no venderse” y por mantener su postura revolucionaria.

EH UNA FOTO - 2026-01-05T135606.590.jpg

En su discurso, Maduro Guerra sostuvo que el derecho internacional existe para “frenar imperios”, en referencia a Washington, y advirtió que normalizar la captura de un jefe de Estado pone en riesgo a cualquier nación.

“Si ellos son Monroe, nosotros somos Simón Bolívar”, expresó.

Mientras se desarrollaba la sesión parlamentaria, Maduro y Flores comparecían ante un tribunal federal en Nueva York por una imputación sustitutiva que amplía cargos de narcoterrorismo.

Por primera vez, la acusación incluye a Maduro Guerra, quien rechazó los señalamientos y afirmó que su nombre fue agregado por motivos políticos.

EH UNA FOTO - 2026-01-05T135636.173.jpg

El legislador pidió solidaridad internacional para lograr el regreso de sus padres a Venezuela y confió en que ello ocurra “más temprano que tarde”.

“Tal vez secuestraron a Nicolás y a Cilia, pero no secuestraron la conciencia de un pueblo”, concluyó ante el hemiciclo.


