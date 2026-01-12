Podcast
Coahuila

Celebra Vanguardia liberación de su director general

La liberación de Armando Castilla Galindo fue celebrada como un triunfo de la libertad de expresión, al confirmarse que no había sustento legal en su detención

  • 12
  • Enero
    2026

La liberación de Armando Castilla Galindo, director general de VANGUARDIA, fue celebrada por el medio y por diversos sectores como una victoria de la libertad de expresión, luego de que se determinara que no existían elementos legales para sostener la denuncia que originó su detención.

Castilla Galindo fue detenido el pasado viernes 9 de enero en el aeropuerto Internacional de Monterrey, en un proceso que organismos y periodistas calificaron como arbitrario, al derivarse de un conflicto mercantil que fue convertido de manera artificial en un asunto penal.

La detención provocó una amplia reacción nacional e internacional. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) la calificó como ilegal y como un atentado contra las garantías de un periodista, mientras que Artículo 19 exigió respeto al debido proceso.

La Alianza de Medios MX recordó que el diario ha denunciado previamente persecución judicial.

A nivel local, políticos, empresarios y analistas alertaron sobre el uso faccioso de las instituciones y el mensaje de intimidación que este caso envía al periodismo independiente. 

Articulistas de VANGUARDIA coincidieron en que el intento de criminalización buscó imponer un clima de miedo y censura.

Tras su liberación, colaboradores del medio subrayaron que VANGUARDIA continuará ejerciendo un periodismo plural, crítico y comprometido con la vida democrática.

¿Por qué detuvieron a Armando Castilla Galindo?

Armando Castilla Galindo fue detenido el viernes 9 de enero en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Monterrey durante un operativo de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, cuando se disponía a abordar un vuelo comercial.

La aprehensión derivó de una acusación por presunto fraude relacionada con un conflicto mercantil por un terreno familiar en Saltillo, caso que el grupo editorial Vanguardia MX y organismos nacionales e internacionales calificaron como una detención arbitraria y desproporcionada.


